Es ist dieser Tage merklich kühler geworden im Westen – sehr zum Leidwesen von Sonnenanbetern, die derzeit regelrecht nach Sonnenstrahlen suchen müssen. Noch ganz ist die Hoffnung bezogen auf das Wetter in NRW aber nicht verloren, immerhin steht uns ja auch noch der Sommermonat August bevor.

Der Meteorologe Dominik Jung macht jetzt aber eine deutliche Ansage, die Hitzefans so gar nicht gefallen dürfte. Nicht nur deutlich kühlere Temperaturen stehen uns jetzt bevor. Das Wetter in NRW hält noch Heftiges für uns bereit.

Wetter in NRW mit mäßigen Aussichten

Im Westen und Nordwesten scheint die große Hitzewelle aktuell erst mal zu pausieren, schaut man sich die Prognosen für diese Woche so an. Schwitz-Gegner dürfte das freuen, waren die 30 Grad Plus auf Dauer doch auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Zwar heizt uns das Wetter am Wochenende mit Temperaturen von rund 25 Grad nochmal etwas ein. Am Montag (24. Juli) soll dann sogar nochmal an der 30-Grad-Marke gekratzt werden. Dazu sollen sich zum Wochenanfang nächste Woche aber auch heftige Schauer und Gewitter gesellen. „Blitz und Donner“ dürften dann erst mal unsere neuen Begleiter werden.

Und ist das wechselhafte Wetter erst einmal da, will es wohl so schnell nicht mehr weg. Die gesamte nächste Woche wird die Wärme durch Wolken und Regen ersetzt. „Neue Hitze ist da erst mal nicht in Sicht“, fasst es auch Experte Jung in seinem neuesten Video bei „wetter.net“ zusammen.

Wie geht es weiter?

Wem noch der Sommer 2006 in denkbarer Erinnerung ist, als nicht nur die deutsche Fußballmannschaft, sondern auch das Wetter mit Hitze en masse Geschichte schrieb, den kann der Meteorologe allerdings schnell beruhigen. In diesem Jahr wird das Wetter wohl eher nicht mehr in die Fußstapfen dieses Extremsommers treten.

Doch wie geht’s jetzt weiter? Mit einem Auge schielen wir schon auf den nahenden August – und der hält wohl Überraschendes bereit. „Da hat der August in Sachen Wärme ganz schön Federn gelassen“, formuliert es Dominik Jung jetzt drastisch. Anspielen mag er dabei auf die Prognosen der Wettermodelle, die im Nordwesten einen recht durchschnittlichen Wetterverlauf vorhersagen. Und das sowohl auf die Sonnenstunden als auch auf den Niederschlag bezogen. Noch ist der Drops aber noch nicht gelutscht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das Wetter in NRW nicht doch nochmal mit einer großen Wende um die Ecke kommt.