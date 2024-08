Wetter in NRW: Experte mit dringender Warnung – es besteht kein Zweifel

Beim Wetter in NRW folgt eine Warnung auf die andere. Am Donnerstag (1. August) hatte Diplom-Meteorologe Dominik Jung noch heftigen Regen und Gewitter vorhergesagt. Und tatsächlich fiel nicht nur der Auftakt der Cranger Kirmes ins Wasser. Am Abend musste sogar in Dortmund das Gourmedo-Festival abgebrochen werden (>>> hier die Einzelheiten).

Kaum sind diese Unwetter abgezogen, meldet sich Jung schon mit der nächsten Alarm-Prognose für das Wetter in NRW. Diesmal geht es um die zwei Wochen bis Mitte August.

Wetter in NRW: „Wärmeberg“ bis Mitte August

„Es wird wieder wärmer, wir sehen einen Wärmeberg im Verlauf der nächsten Wochen“, erklärt Dominik Jung vom Portal wetter.net beim Blick auf die meteorologischen Grafiken. Heftige Temperatur-Ausschläge zeigen sich dort in Form ausgeprägter Zacken. Für die erste August-Woche pendeln diese zwischen 20 und 25 Grad, ab 5. August geht das Wetter in NRW dann rauf auf 25 bis 30 Grad.

„Danach geht es sommerlich weiter bis zum 17. August“, verspricht Dominik Jung. Aus seiner Sicht besteht kein Zweifel: „Ein Wetter-Sturz oder ein Herbst-Einbruch ist da erstmal nicht zu erwarten.“

„Sehr schwül, drückend schwül

Doch Vorsicht! Auch wenn diese Prognose zunächst sehr erfreulich klingt – sie hat auch eine unschöne Schattenseite. Und daher schiebt Dominik Jung auch direkt eine Warnung hinterher. Bis Mitte August zeichnen sich immer weiter einzelne Gewitter ab. „Denn die Luftmassen bleiben sehr, sehr schwül, drückend schwül“, betont der Experte von wetter.net und schlussfolgert: „Das geht dem einen oder anderen ganz schön auf den Kreislauf!“

