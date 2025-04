Wetter in NRW: „Tage sind gezählt“ – jetzt ist es nicht mehr zu verbergen

Der April, der April, der macht, was er will – auch in diesem Jahr trifft das Sprichwort wieder ins Schwarze. Das Wetter in NRW wechselt zwischen Frühling und mildem Winter hin und her – viele dürften ihre Winterjacken noch nicht endgültig im Schrank verstaut haben.

Doch was hält das Wetter in NRW zum Aprilende für uns bereit? Die verschiedenen Wettermodelle sind sich laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung endlich einig. Es heißt jetzt erst mal Abschied nehmen von einem vorherrschenden Wetter-Trend.

Wetter in NRW dreht voll auf

Pünktlich zum Wochenende steht laut dem Experten vom Wetter-Kanal „wetter.net“ jetzt nämlich ein neues Hoch vor der Haustür – und das lässt auch die Herzen von Frühlingsfans aus NRW höherschlagen. „Die nassen Tage sind gezählt“, ist sich Jung sicher.

Auch wenn uns die letzten Tage wieder deutlich mehr Regen bescherten, fiel der April laut dem Wetter-Experten deutlich zu trocken aus. „Die Sonne könnte jetzt mal Urlaub oder Pause machen. Sie hat ihr Soll erfüllt“, bringt es Dominik Jung auf Youtube auf den Punkt.

SO geht es die nächsten Tage weiter

Während wir uns am Mittwoch (23. April) noch mit milden 16 Grad und mit Regenschauern, einzelnen kurzen Gewittern und einem kleinen Starkregenband zum Abend hin in NRW begnügen müssen, geht es am Donnerstag bei den Temperaturen noch mal deutlich in den Keller. Durchschnittlich 11 Grad und viel Regen beschert uns das Wetter dann im Westen.

Noch mehr aktuelle News zum Wetter in NRW:

Aber schon am Freitag streckt die Frühlingswende ihre Fühler aus. Von Norden her rauscht dann auch in den Westen das Hoch und katapultiert die Temperaturen bereits auf 18 Grad hoch. Am Samstag und Sonntag erwartet uns dann herrlich frühlingshaftes Wetter. Bei 20 Grad gibt es sogar schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Auch in der nächsten Woche soll es so weiter gehen. Laut den aktuellen Prognosen soll dann sogar der erste Maifeiertag perfektes Ausflugswetter in NRW und Umgebung bringen. Weitere Infos zu den aktuellen Prognosen erhältst du bei „wetter.net“.