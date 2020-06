Das Wetter in NRW an diesem Wochenende ist wechselhaft. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Keine Unwetter am Wochenende, dafür aber...

Starke Regenfälle und Gewitter haben die Feuerwehren in NRW am Mittwoch in Atem gehalten. Die Wassermassen ließen innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Keller und Straßen in mehreren Städten volllaufen.

Doch bereits am Donnerstag überrascht das Wetter NRW erneut. Am Abend zieht eine Unwetter-Front auf. Im Ticker geben wir dir einen Überblick über die aktuelle Wetterlage in NRW.

Wetter in NRW: Nächstes Unwetter rollt auf NRW zu

Freitag, 19. Juni

06.20 Uhr: Keine Unwetter am Wochenende, dass Wetter ist...

Zum Wochenende wird das Wetter in NRW zwar etwas besser, allerdings bleibt es doch sehr wechselhaft. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage.

Am Freitag bleibt es zunächst überwiegend aufgelockert, ehe es im Tagesverlauf dann doch vermehrt Quellwolken und einzelne Schauer und Gewitter geben kann.

Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad bei einem schwachen bis mäßigen Wind.

Samstag wird es schöner. Es bleibt überwiegend trocken. Nach aktuellem Stand steht einem schönen Grillabend nichts im Wege. Das solltest du auch ausnutzen, denn schon am Sonntag soll es wieder anders kommen.

Der Sonntag bleibt zunächst zwar heiter bis wolkig und trocken. Zum Abend von kommen von Westen dichter werdende Wolken, daraus örtlich etwas Regen. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Mäßiger Wind aus West bis Südwest.

22.40 Uhr: DWD erhöht Warnstufe für Ruhrgebietsstädte

Nun bekommen einige Ruhrgebietsstädte das Unwetter doch noch richtig zu spüren. Am Abend erhöhte der Deutsche Wetterdienst die Gefahrenstufe von eins auf zwei. Besonders folgende Städte sind bis voraussichtlich 23.30 Uhr betroffen:

Mülheim

Duisburg

Bottrop

Oberhausen

Essen

18.31 Uhr: Nächste Unwetter-Front rollt auf das Ruhrgebiet zu

Der DWD warnt erneut: Bis 18.45 Uhr ziehen Gewitter der Stufe eins von vier über Duisburg hinweg. Doch die Erfahrung zeigt: Meistens folgen weitere Warnungen für andere Ruhrgebietsstädte.

Doch ein Blick aufs Regenradar zeigt auch: Der Westen NRWs wird größtenteils verschont. Deutlich mehr Regen bekommt Ostwestfalen am Abend ab.

Auch am Donnerstag werden Teile NRWs von Unwetter und Regen heimgesucht. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

13.48 Uhr: Während die unwetterartigen Regenfälle am Donnerstag Ostwestfalen besonders heftig trifft, waren am Mittwochabend weite Teile des Landes betroffen. In Essen kam es auf regennasser Fahrbahn zu einem schweren Unfall. Ein Einsatzfahrzeug der Johanniter überschlug sich. Zwei 18-Jährige mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hier alle Infos >>>

Nach den starken Regenfällen am Mittwoch standen ganze Straßenzüge unter Wasser, wie hier in Hilden. Foto: Patrick Schüller

09.23 Uhr: Am Mittwoch war insbesondere das Rheinland im Südwesten des Landes von den Unwettern betroffen. Heute schüttet es zumindest am Vormittag vorwiegend in Gebiet im Nordosten von NRW. Ausläufer der Regenfälle treffen allerdings auch das nördliche Ruhrgebiet um Dortmund.

07.19 Uhr: Immer mehr Nachrichten über unwetterbedingte Einsätze des gestrigen Tages sickern durch. So krachte nach Angaben der Feuerwehr in Mönchengladbach ein Baum auf ein Auto. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Nach WDR-Angaben stürzten auch Bäume auf die A52 und A44. Beide Autobahnen und noch vier weitere mussten demnach zeitweise gesperrt werden.

06.45 Uhr: Die Notrufe aus Hilden rissen am frühen Mittwochabend nicht ab. Nachdem das Unwetter die Stadt erreichte, waren Keller und Straßen innerhalb von Minuten vollgelaufen. Nach Informationen von DER WESTEN war die Niedenstraße besonders betroffen. Notfall auch auf der Hülsenstraße: Hier blieb ein Auto in einer gefluteten Unterführung stecken. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen, um das Fahrzeug zu befreien.

Auch die Feuerwehr Düsseldorf meldete überflutete Straßen und insgesamt rund 150 unwetterbedingte Einsätze. Die meisten davon in den Stadtteilen Benrath und Garath. Verletzte gab es hier zum Glück keine. Auch der Sachschaden habe sich in Grenzen gehalten.

06.36 Uhr: Der deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf die nächsten Unwetter in NRW. Bereits am Vormittag rollen die ersten Gewitter und schauerartigen Regenfälle auf NRW zu. Im Tagesverlauf verlagert sich das Unwettergeschehen nach DWD-Prognosen in den Nordosten Westfalens. Es drohen gebietsweise:

Starke Gewitter

Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit

Hagel

Windböen um 70 km/h

Ab dem Nachmittag ziehen dann vom Süden des Landes die nächsten Gewitter heran. Auch hier sind starke Böen und Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. (ak)