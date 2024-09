Wetter in NRW: Herbst im Westen ausgebremst – Experten klappt die Kinnlade herunter

Als hätte man einen Schalter umgelegt, war es plötzlich vielerorts bitterkalt in Deutschland. Der ein oder andere griff da bereits nach seiner Winterjacke, um dem Wetter in NRW zu trotzen. Aktuell haben Gegenden in Bayern, Sachsen, Österreich und Co. auch noch mit Starkregen und Hochwasser zu kämpfen (wir berichteten).

Doch nun tritt der Herbst bald wieder auf die Bremse und das Wetter in NRW dreht sich mal wieder herum. Den Experten wird schon fast schwindelig bei dieser Wetter-Achterbahn. Was erwartet uns genau in den nächsten Tagen?

Wetter in NRW: Herbst ausgebremst – doch was kommt dann?

Nach Kälte, Regen und zum Teil sogar Schnee soll es laut Dominik Jung, Wetterexperte von wetter.net, in der nächsten Woche wieder schlagartig warm werden. Beim Wetter in NRW sind dann sogar bis zu 25/26 Grad drin. Das klingt doch nach echten Spätsommertagen und einem herrlichen Altweibersommer. Perfekt also für Fahrradtouren, Ausflüge in den Zoo oder Freizeitpark und Eis-Genuss pur.

Passend zum Thema: ++ Wetter in NRW: Altweibersommer kommt mit voller Wucht – Experten erwarten „Extremwetter“ ++

Der Grund: „Unser Unwetter-Tief, das rutscht nach Süden weg“, erklärt Jung. Und dahinter warten warme Luftmassen aus dem Osten. Diese sollen Richtung Nordwesten ziehen. Zudem kommt noch das Hoch „Reinhold“ aus dem Westen dazu. Das zusammen sorgt wohl für jede Menge Sonnenschein in der kommenden Woche.

Mehr News:

Der Trend geht nach oben

Der Wetter-Trend ist schon am Sonntag (15. September) zu erkennen. Nachdem Nebel und Dunst am Morgen abgezogen sind, setzte sich die Sonne beim Wetter in NRW durch und bescherte uns 18 bis 21 Grad und herrlichen Sonnenschein am Tage. Und es wird noch besser. So sehen die kommenden Tage im Westen aus:

Montag (16. September): 18 bis 21 Grad, wolkig

Dienstag (17. September): 25 bis 26 Grad, Sonne/Wolken

Mittwoch (18. September): 24 bis 25 Grad, sonnig

Donnerstag (19. September): 24 bis 25 Grad, Sonne/Wolken

Freitag (20. September): 24 bis 25 Grad, Sonne/Wolken

Wow! Was für ein tolles Spätsommerwetter! Da hat uns der Herbst wohl einen kleinen Streich gespielt mit seinem Zwischenstopp beim Wetter in NRW.