Wetter in NRW: Nach Dauerregen – am Wochenende droht das nächste Unheil

Mit Hochsommer hat das Wetter in NRW derzeit reichlich wenig zu tun. Es regnet in einer Tour.

Und auch die Vorhersage für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen verheißt nichts Gutes. Am Wochenende droht es den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge, besonders ungemütlich zu werden.

Wetter in NRW: Dauerregen, Hagel und Schauer – Prognose macht wenig Hoffnung

Regenschauer, Hagel und Gewitter: Das Wetter im Juli präsentiert sich bislang durchgehend als äußerst wechselhaft. Selten kämpft sich die Sonne durch die dichte Wolkendecke.

Was gut für die Landwirtschaft ist, schlägt Sonnenanbetern derzeit deutlich aufs Gemüt. Auch in den nächsten Tagen ändert sich die DWD-Prognose nur wenig. Demnach beginnt der Donnerstag in ganz NRW bewölkt mit Regen. Die Wolkendecke zieht nach Angaben der Wetter-Experten im Laufe des Tages in Richtung Norden.

Doch die Freude über die Auflockerung in Teilen des Landes währt nur kurz.

Schauer in NRW – Wetter bleibt unbeständig

Denn schon am Freitag prognostizieren die Meteorologen die nächsten schauerartigen Regenfälle in NRW, die aus nordwestlicher Richtung über NRW ziehen.

Die Temperaturen in NRW in den folgenden Tagen

Donnerstag: 19 bis 25 Grad, nachts zwischen 16 und 12 Grad

Freitag: 19 bis 23 Grad, nachts 10 bis 8 Grad

Samstag: 19 bis 22 Grad, nachts 11 bis 8 Grad

Sonntag: 21 bis 24 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Erst zum Abend hin soll sich das Wetter in NRW dann wieder beruhigen. Doch die regenfreie Zeit hält nicht lange an.

Wetter in NRW: Am Wochenende drohen Gewitter

Zwar soll das Wetter in NRW am Wochenende weitgehend trocken bleiben. Doch am Samstag droht im Norden des Landes Unheil: Neben vereinzelten Schauern kann es hier nach DWD-Angaben vereinzelt gewittern.

Am Sonntag soll das Wetter in NRW dann überwiegend freundlich sein bei einem Mix aus Sonne und Wolken. (ak)