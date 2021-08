Wetter in NRW: Gewitter, Nebel und Schauer! So ungemütlich wird es in den nächsten Tagen

Der Wetter-Wechsel in den letzten Tagen geht sicherlich vielen Menschen in NRW auf den Geist. Der Sommer täuscht immer wieder an, aber eine Rückkehr ist nicht in Sicht.

Und jetzt wird es ungemütlich! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt: Schlechte Aussichten für das Wetter in NRW.

Wetter in NRW: So wechselhaft wird es in den nächsten Tagen

Das wechselhafte Wetter in NRW hält weiter an – auch wenn es aktuell noch ganz freundlich wirkt. Einen sonnigen Start in den Tag beschert uns der Mittwoch, mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Es bleibt den Tag über trocken und die Sonne scheint.

Doch schon am Donnerstag soll sich das ändern. Dichte Wolken und Regenschauer bestimmten den Vormittag, später könnte ab und zu die Sonne rauskommen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 22 Grad. Und der Trend geht weiter abwärts: Maximal 21 Grad am Freitag und Regen. Für Ostwestfalen sind auch Gewitter angesagt. (mbo)