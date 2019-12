In NRW wird es in der Silvesternacht nebelig. Durch die Böllerei wird der Wetter-Zustand verstärkt. (Symbolbild)

Wetter in NRW zu Silvester: Wetterdienst warnt vor Gefahr – deshalb solltest du beim Böllern dieses Jahr besonders vorsichtig sein!

Kein Regen, kein Schnee, dafür Temperaturen um die Null Grad - so lässt sich das Wetter zum Jahreswechsel in NRW zusammenfassen.

Doch für alle, die gerne böllern und Silvesterkracher zünden, birgt das Silvester-Wetter eine Gefahr: Nebel. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, könnte die Sichtweite teils unter 150 Meter fallen.

Zusätzlich sorgt Frost für glatte Straßen. Daher gibt der DWD die Warnstufe eins von zwei für Gefahr des Auftretens von Frost heraus. Folgende Städte im Ruhrgebiet sind zwischen Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, betroffen:

Herne

Dortmund

Oberhausen

Essen

Gelsenkirchen

Bottrop

Bochum

Duisburg

Mülheim

Wetter in NRW zu Silvester: Nebel könnte für Probleme sorgen

„Hier und da kann auch der Mond zu sehen sein, es muss aber auch mit Nebel gerechnet werden“, so Maria Hafenrichter, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Dienstag. Dieser könne sich verstärken, sobald überall Feuerwerke gezündet werden.

„Wo Feuchtigkeit in der bodennahen Luft liegt, bilden sich an den Feinstaubpartikeln feine Wassertröpfchen“, erklärte Hafenrichter. Daher könnte der Nebel durch Böller und Co. noch verstärkt werden.

Vergangenes Jahr bildeten sich an Silvester in Essen dichte Nebelschwaben: Auch verursacht durch Pyrotechnik. Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Wer in der Silvesternacht draußen feiern will, kommt ohne Regenschirm zurecht. Da die Temperaturen nach Mitternacht verbreitet unter 0 Grad sinken, sollte man sich aber warm anziehen.

An Neujahr setzt sich die Sonne durch

Auch am Neujahrstag könne es dauern, bis sich der Nebel verzogen habe. „Doch die meisten im Land werden im Tagesverlauf Sonne zu sehen bekommen“, sagte Hafenrichter.

Die gilt es dann zu genießen: Für Freitag kündigt sich bereits wieder eine durchziehende Front an, auch zum Wochenende hin bleibe es unbeständig. „Wir werden es immer wieder mit Nebel, trübem Wetter und tendenziell milderen Temperaturen zu tun bekommen“, sagte die Meteorologin.

Ski-Pisten im Sauerland haben geöffnet

Auch wer den Neujahrstag und die Schulferien für einen Skiausflug ins Sauerland nutzen möchte, muss sich auf künstlich erzeugten Schnee verlassen. Knapp 15 Kilometer Pisten in mehreren Skigebieten bei Winterberg und Willingen sind mit Schneekanonen beschneit. Es liefen am Dienstag 26 Lifte. (mb/dpa)