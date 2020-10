Wetter in NRW: Unruhiges Wochenende naht – doch danach folgt etwas völlig Unerwartetes

Wetter in NRW: Auf ein wechselhaftes Wochenende folgt am Montag ein unerwarteter Wetterumschwung. (Symbolbild)

Das Wetter in NRW zeigt sich am Wochenende von seiner wechselhaften Seite.

Wolken, Regen, aber auch milde Temperaturen – so richtig festlegen will sich das Wetter in NRW zum Novemberbeginn nicht. Und bei den Prognosen für den Start in die nächste Woche glaubt man kaum, dass man sich mitten im Herbst befindet.

Wetter in NRW: Wochenende wird wechselhaft

Über die wechselhaften Aussichten fürs Wochenende berichtete DER WESTEN bereits. Dabei stach vor allem der Samstag heraus, der mit Temperaturen von bis zu 19 Grad bereits überraschend mild daherkommt – so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Sonntag sollen die Temperaturen wieder etwas abkühlen, so die Experten.

Doch dann folgt die große Überraschung: Für den Montag sind wieder mildere Temperaturen angesagt – und die sollen sogar noch höher ausfallen als am Samstag.

Über 21 Grad am Montag

Mit bis zu 21 Grad ist laut DWD am Montag zu rechnen. Das wäre rund doppelt so hoch wie die Durchschnittstemperatur in NRW während des gesamten Monats Oktober in diesem Jahr – die lag bei etwa 10,7 Grad (Quelle: Statista.com).

Und der warme Montag sollte definitiv genutzt werden – denn schon am Tag darauf beginnt der Temperatursturz. Zur Mitte der Woche hin werden nur noch Höchsttemperaturen von 11 bis 12 Grad erwartet. In der Nacht auf Freitag (6. November) sind sogar bereits Temperaturen unter Null möglich. (at)