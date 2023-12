Wetter in NRW: Experte völlig baff – „Was geht denn hier ab?“

Wo bleibt eigentlich der ganz große Wintereinbruch beim Wetter in NRW? Zwar hat sich der Schnee auch in den tieferen Lagen zwischendrin mal blicken lassen, aber aktuell sind die Temperaturen doch sehr milde für diese Jahreszeit. Doch wird sich das etwa bald ändern?

Schnee-Freunde haben in diesen Tagen das Nachsehen: Von den weißen Flocken fehlt aktuell beim Wetter in NRW weit und breit jede Spur. Und dann steht da ja auch noch Weihnachten vor der Tür! Viele Menschen wünschen sich schließlich weiße Weihnachten. Die Aussagen eines Wetter-Experten machen jetzt Hoffnung.

Beim Wetter in NRW geht es im Dezember ordentlich ab

„Die aktuellen Frühläufe zeigen hier in Deutschland am Mittag des 25. Dezembers 2023, also am 1. Weihnachtsfeiertag, eine nahezu geschlossene Schneedecke über weite Landesteile. Es ist ein wildes hin und her. Vielleicht ist es wieder mal die Wintermöhre, die da heute Morgen aus dem Hut gezaubert wird“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Donnerstag (14. Dezember) in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetternet“.

Fakt ist: Kurz vor Weihnachten geht es beim Wetter rasant her! „Was geht denn hier ab?“, fragt sich da nicht nur Jung. Der Wetter-Gott hat in der nächsten Zeit einiges zu bieten: Auf und Ab bei den Temperaturen, Sturmböen, Orkanböen, nochmal Hochwasser!

„Für Winter-Freunde eine richtig geile Wetter-Karte“

„Auf der Rückseite dieser Stürme kann aber immer wieder kurzzeitig kalte Luft reinhuschen und die könnte genau das hier fabrizieren. Bergland-Winter oder aber auch mal Schnee bis in die tiefe Lagen“, so der Wetter-Experte. „Für Winter-Freunde eine richtig geile Wetter-Karte.“ Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen also nicht schlecht…