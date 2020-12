Der Winter klopft an – und bringt dementsprechend kaltes Wetter nach NRW. Das hat den DWD zu einer Warnung veranlasst. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt wieder – darum solltest du jetzt vorsichtig sein

Der Winter klopft an – und bringt dementsprechend kaltes Wetter nach NRW.

Doch die nächtlichen Minusgrade haben den Deutschen Wetterdienst (DWD) nun dazu veranlasst, eine Warnung für einige Städte in NRW auszusprechen.

Wetter in NRW: Glätte im Ruhrgebiet – DWD spricht Warnung aus

Denn in der Nacht zum Donnerstag wird es bitterkalt in NRW. Von leichtem Frost ist laut DWD die Rede, in höheren Berglagen sei sogar Dauerfrost zu erwarten. Doch das hat auch Auswirkungen auf die Straßen – der DWD warnt vor Glättegefahr!

Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Städte im Ruhrgebiet eine Glättewarnung ausgesprochen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Temperaturen bis zu minus vier Grad werden in der Nacht auf Donnerstag örtlich erreicht. Wegen überfrierender Nässe kann die Autofahrt dann stellenweise doch unerwartet rutschig werden.

Die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag: 2 bis 5 Grad, nachts -1 bis -4 Grad

Freitag: 0 bis 5 Grad, nachts 2 bis -3 Grad

Samstag: 4 bis 6 Grad, nachts 2 bis 0 Grad

Die Glätte-Warnung des DWD gilt daher von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Diese Städte im Ruhrgebiet sind betroffen:

Duisburg

Bochum

Herne

Gelsenkirchen

Oberhausen

Mülheim

Essen

Bottrop

So geht es bis zum Wochenende weiter

Auch in der Nacht zum Freitag ist Glätte möglich bei Tiefstwerten zwischen minus ein und minus vier Grad. Grund dafür sind die Niederschläge aus Regen und Schneeregen, die am Donnerstag und Freitag jeweils im Laufe des Nachmittags über NRW hinwegziehen sollen.

Die Höchsttemperaturen bis Freitag liegen bei fünf Grad, die Tiefstwerte bei bis zu minus vier Grad.

Wärme-Trend: Werden die Temperaturen nächste Woche zweistellig?

Am Wochenende und für die kommende Woche dagegen ist ein Trend hin zu Erwärmung zu erkennen. Frühe Prognosen halten sogar zweistellige Höchsttemperaturen für möglich: Am Montag könnte es laut DWD offenbar bis zu elf oder zwölf Grad warm werden. Nach Winter klingt das nicht gerade. (at)