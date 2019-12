Wetter in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitag vor Sturm. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen - HIER musst du besonders aufpassen

Essen. Das Wetter in NRW wird vor Weihnachten ungemütlich. Nach sehr milden Temperaturen in den vergangenen Tagen, beschert uns der Ausläufer eines Richtung Nordsee ziehenden Tiefdruckgebiets am Freitag kräftigen Wind.

Für den Nachmittag hat Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben. So warnt der DWD ab 13 Uhr vor Sturmböen der Stärke 2 von 4.

Wetter in NRW: DWD warnt für diese Städte

Die Meteorologen fürchten die schwersten Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h in der Eifel, im Hochsauerland und im Aachener Raum. Doch auch im Ruhrgebiet bläst der Wind mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h.

Dort gilt die DWD-Warnung vor markantem Wetter von 13 bis 16 Uhr unter anderem für folgende Städte:

Essen

Dortmund

Bochum

Oberhausen

Duisburg

Gelsenkirchen

Mülheim

Herne

Bottrop

DWD warnt vor vor herabfallenden Gegenständen

Die Wetter-Experten warnen insbesondere vor herabstürzenden Ästen aber auch vor anderen Gefahren aus der Luft. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, heißt es in der Wettermeldung des DWD.

Dabei ist das Wetter in NRW wechselnd bedeckt und regnerisch. (ak)