Das Regen-Wetter in NRW wird ungemütlich – und teilweise auch gefährlich. (Archivfoto)

Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – Wetterdienst warnt vor diesen Gefahren

Jetzt ist das Sommer-Wetter in NRW erstmal endgültig vorbei! Nachdem das Wetter den Menschen in NRW vergangene Woche Sonne satt beschert hat, warnt der Deutsche Wetterdienst diese Woche vor Unwettern.

Wetter in NRW: Es wird ungemütlich

Das Wetter in NRW wird am Mittwoch richtig ungemütlich. Ein Tiefausläufer mit Sturm, Regen und Gewitter zieht im Laufe des Tages über NRW hinweg.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen besonders in einem Streifen vom Niederrhein über das Ruhrgebiet und das südliche Münsterland bis nach Ostwestfalen Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmetern runterkommen.

---------------------------------------------------

Das ist der Deutsche Wetterdienst:

Bundesbehörde mit Sitz in Offenbach am Main (Hessen)

wurde 1952 gegründet

hat 2400 Angestellte

Leiter der Behörde ist Gerhard Adrian

betreibt 51 Wetterwarten und 131 automatische Wetterstationen

--------------------------------------------------------

Besonders im Süden von NRW kann es auch zu kräftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel (zwei bis drei Zentimeter groß) kommen.

+++ Wetter-Experten warnen vor Extrem-Sommer: Drohen uns monatelange Dürren und gewaltige Unwetter? +++

Wetter in NRW: Hier warnt der DWD

Im Ruhrgebiet warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem vor Dauerregen, der schauerartig verstärkt wird.

Folgende Städte sind von der Warnung betroffen:

Dortmund

Bottrop

Mülheim

Gelsenkirchen

Bochum

Oberhausen

Herne

Essen

Duisburg

Dabei liegen die Temperaturen in ganz NRW 21 und 26 Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es dann kalt, mit Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad. Dafür ziehen die Niederschläge aber immerhin nach Osten ab, sodass es am Donnerstag nur noch vereinzelte Schauer geben wird.

----------------------------------

Mehr Wetter-Themen:

Wetter in NRW: Neue Woche startet ungemütlich – doch das ist noch längst nicht alles ...

Wetter: Hitze-Alarm! Experte warnt eindringlich – so heiß war es HIER noch nie

-----------------------------------

Trotzdem bleibt das Sommer-Wetter NRW erstmal fern – laut Vorhersage wird das Wetter auch am Donnerstag und Freitag wechselhaft und stark bewölkt werden. (kv)