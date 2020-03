Wetter in NRW: Nach plötzlichem Kälteeinbruch – jetzt warnt der Wetterdienst DAVOR

Während der aktuellen Corona-Krise sollen sich die Menschen so wenig wie möglich draußen aufhalten – doch das Wetter in NRW lädt ohnehin in den nächsten Tage nicht zum Aufenthalt im Freien ein. Im Gegenteil: Der amtliche Wetterdienst hat sogar eine Wetter-Warnung herausgegeben.

Wetter in NRW: Glättegefahr

Nachdem es in NRW in den letzten Tagen wieder kälter wurde, müssen die Menschen wegen des Wetters auch am Dienstag und Mittwoch besonders vorsichtig sein.

So ist es nicht nur kalt und nass in der Region, sondern der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Glättegefahr durch Reif und überfrierende Nässe in ganz NRW am Dienstagmorgen und Mittwochmorgen.

Warnung für diese Städte

Doch nicht nur Glätte ist das Problem. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einigen Städten im Ruhrgebiet außerdem vor Frost der Stufen eins und zwei.

Dabei kommt es zu einer Lufttemperatur unter minus zehn Grad und/oder unter dem Gefrierpunkt.

Folgende Städte sind betroffen:

Oberhausen

Gelsenkirchen

Dortmund

Bottrop

Bochum

Essen

Mülheim an der Ruhr

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt ab ab Mittwoch, null Uhr bis zehn Uhr morgens.

Dafür soll das Wetter aber auch am Mittwoch überwiegend freundlich sein, es soll nicht regnen und dafür meist sonnig werden. Außerdem steigen die Temperaturen wieder etwas hoch, auf bis zu zehn Grad.

Grundsätzlich wird die Wetter-Woche gemischt, während es am Mittwoch und Donnerstag eher leicht bewölkt aber trocken bleibt, kann es Freitag mit vielen Wolken und Regen wieder ungemütlich werden – ganz nach dem Motto „Der April macht, was er will“. (kv)