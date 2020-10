Wetter in NRW: Wetterdienst warnt – HIER kann es gleich im Pott knallen

Nachdem das Wetter in NRW heute hauptsächlich angenehmen Temperaturen mit sich brachte, kommt nun etwas ganz anderes auf uns zu.

Auf das tolle Wetter in NRW soll es besonders im Pott gleich richtig knallen.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt

Gleich könnte es mit der Sonne in NRW vorbei sein, denn wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es am Abend in NRW zu einigen Gewittern kommen. Besonders der Pott ist davon betroffen.

Der DWD warnt vor Gewittern der Stufe 1 von 4 in Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Bottrop, Mülheim und Oberhausen. Örtlich kann es demnach auch zu Blitzschlag kommen. Die Warnung des DWD galt zunächst einmal bis bis 17 Uhr, wurde inzwischen aber bis 18.45 Uhr verlängert. (gb)