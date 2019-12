Wetter in NRW: Stellenweise wird es gefährlich glatt.

Wetter in NRW: Achtung, Autofahrer müssen am Abend besonders vorsichtig sein

Mit der weißen Weihnacht in NRW war es in diesem Jahr wieder nix. Und auch nach den Feiertagen bleibt das Wetter in NRW weitestgehend schneefrei.

Freie Fahrt herrscht auf den Straßen dennoch nicht. Am Wochenende müssen sich die Autofahrer laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Glätte und Frost einstellen.

Wetter in NRW: Wolken in der Nacht

Im Westen des Bundeslandes lagen die Höchsttemperaturen am Freitag zwar bei bis zu 8 Grad. Die Temperaturen halten sich tagsüber an den meisten Orten im östlichen NRW allerdings gerade noch über der Null.

Am Vormittag war es zudem vielerorts noch stark bewölkt, von Norden her lockert die Wolkendecke am Nachmittag allerdings auf. Zur Nacht hin zieht es sich dann wieder zu.

HIER wird es glatt am Wochenende

Und dann wird's auch rutschig auf den Straßen. Die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt, der Deutsche Wetterdienst warnt vor leichtem Frost ab 21 Uhr bis 11 Uhr am Folgemorgen.

Folgende Ruhrgebietsstädte sind betroffen:

Oberhausen

Bottrop

Essen

Bochum

Gelsenkirchen

Dortmund

Mülheim

Duisburg

Im höheren Bergland wird es mit -4 Grad sogar richtig kalt.

Wetter in NRW: Nebel kann am Wochenende die Sicht einschränken. Foto: imago images / lausitznews.de

------------------------------------

In der Eifel ist stellenweise auch Glätte durch überfrierende Nässe möglich, berichtet der DWD.

Und auch in der Nacht zu Sonntag bleibt die Gefahr unverändert: Der DWD warnt wieder vor Frost. Ab 18 Uhr am Abend kann es frostig (Stufe 1 von 2) werden. Die Wetter-Warnung gilt bis Sonntag 11 Uhr.

Diese Ruhrgebietstädte sind betroffen:

Einige Fahrbahnen bereits am Freitag mit Glättegefahr

Vor Glätte auf den Straßen warnt auch Meteorologe Jörg Kachelmann. „Inzwischen noch verbreiteter Fahrbahnen mit Glättegefahr“, schrieb der Meteorologe bereits am Freitagmorgen bei Twitter.

Inzwischen noch verbreiteter Fahrbahnen mit Glättegefahr, für Details in Länder und Kreise



https://t.co/9MpTwQYPqc https://t.co/ffDhMCHNtG — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) December 27, 2019

Auf einigen Straßen in NRW waren die Temperaturen demnach schon am Freitagmorgen auf knapp über oder unter null gesunken, etwa in Herford, Bielefeld und Halver.

Zum Glück kam es dennoch nur zu wenigen Unfällen. Die äußerst seltene Gelegenheit, staufrei über die Autobahnen in NRW zu kommen, gab es am Freitagmorgen. Gegen 8 Uhr gab es laut WDR-Staukarte keinen einzigen Kilometer Stau in NRW.

Anhaltende Glätte und Sichtbehinderung durch Nebel auch nach dem Wochenende

Ähnlich glatt wird es am Sonntag und Montag. Der DWD warnt in der Nacht bei bis zu minus 8 Grad vor örtlicher Reifglätte. Außerdem behindern Nebelfelder die Sicht. (vh/js/mit dpa)