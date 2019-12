Der Deutsche Wetterdienst warnt beim Wetter in NRW am Donnerstagmorgen vor Glätte. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt! DARAUF musst du am Morgen besonders Acht geben

Der Winter hält uns schon seit einigen Tagen richtig auf Trab. Morgens loszufahren ohne die Autoscheiben vom Eis frei zu kratzen, ist nahezu unmöglich. Doch jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst beim Wetter in NRW vor Glätte am Donnerstagmorgen.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Glätte

Die Straßen glitzern gefährlich, eine dünne weiße Schicht liegt über dem Asphalt. Am Morgen musst du deshalb besonders vorsichtig fahren. Nach starker Taubildung durch Reifablagerung kommt es in der Nacht zu Donnerstag zu überfrierender Nässe in fast allen Ruhrgebietsstädten. Das Wetter in NRW bleibt also eisig.

Die Wetter-Warnung in NRW gilt für folgende Revier-Städte:

Gelsenkirchen

Oberhausen

Mülheim

Essen

Duisburg

Bottrop

Herne

Dortmund

Bochum

Wetter-Warnung gilt bis voraussichtlich 8 Uhr

Bis 8 Uhr soll es voraussichtlich glatt auf den Straßen sein. Also fahr am besten langsamer und vorsichtig!

Außerdem musst du dich in NRW am Donnerstag auf Nebel einstellen. Besonders am Niederrhein könnte es vielerorts trüb und sehr neblig werden, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mit. Aber die gute Nachricht dabei: „Niederschlag ist nicht zu erwarten.“ Und wenn der Nebel sich dann endlich auflöst, zeigt sich auch die Sonne.

Die Temperaturen liegen dabei zwischen 0 und 6 Grad. Am Freitag zieht dann deutlich mildere Luft über das Land, der DWD erwartet aber auch hier Regen und örtlich Glatteis durch gefrierende Nässe. Dazu zieht Wind auf, besonders im Bergland. Am Freitag soll es etwa 3 bis 8 Grad warm werden in NRW.

So wird das Wetter am Wochenende in NRW

Mild und wechselhaft geht es dem Wetterdienst zufolge am Samstag weiter, dann klettern die Temperaturen auf bis zu zehn Grad. Am Sonntag sei wieder mit viel Wind zu rechnen. „Viel Sonne wird nicht dabei sein“, sagte der DWD-Meteorologe. (js mit dpa)