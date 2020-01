Wetter in NRW: Wetterdienst spricht Frostwarnung für das Ruhrgebiet aus

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Wochenende vor Frost im Ruhrgebiet.

Es wird eisig in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in mehreren Städten im Ruhrgebiet vor Frost.

Von Samstagabend (19 Uhr) bist voraussichtlich Sonntagvormittag (11 Uhr) gilt die Warnung des DWD.

In der Nacht am Wochenende soll es im Ruhrgebiet frostige Winternächte geben.

Für diese Städte in NRW hat der Deutsche Wetterdienst eine Frostwarnung ausgesprochen:

Bochum

Bottrop

Dortmund

Duisburg

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Besonders Autofahrer sollten also in der Nacht von Samstag auf Sonntag extrem vorsichtig unterwegs sein. (at)