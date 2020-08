Wetter in NRW: Weitere Gewitter bis zum Wochenende – doch dann ...

Wetter in NRW: Weitere Gewitter kündigen die Meteorologen bis zum Wochenende an.

Die einen freut's, die anderen vermissen schon den Sommer: Nach dem heißen Wetter in NRW in der vergangenen Woche hat es sich bei vielerorts dichter Wolkendecke inzwischen merklich abgekühlt.

Doch wie geht es mit dem Wetter in NRW weiter? Das liegt in den kommenden Tagen ganz daran, in welcher Hälfte des Landes du wohnst...

Wetter in NRW: Die eine Hälfte des Bundeslandes schwitzt, die andere steht im Regen

Zunächst herrschen auch am Donnerstag wieder Wolken und vereinzelte Schauer im Bundesland vor. Doch anscheinend hat der Südwesten mehr Wetterglück als der Nordosten: Dort wird es im Tagesverlauf noch etwas freundlicher.

Das Wetter in NRW wird wechselhaft. Foto: imago images

So freundlich, dass es fast schon wieder unfreundlich ist. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Hitzewarnung für weite Teile des Rheinlands ausgesprochen. Dort ist die Wärmebelastung am Donnerstag besonders hoch, die „gefühlte Temperatur“ liegt bei über 32 Grad.

So sieht es in der Nordhälfte aus

Anders sieht es eben im Norden NRWs an der Grenze zu Niedersachsen aus. Am Nachmittag und am Abend kündigen die Experten eher unfreundliches Wetter an: Bei 28 bis 32 Grad besteht ein Gewitterrisiko.

Die Wolken bedecken in dieser Gegend auch am Freitag noch den Himmel. Erst später zieht dann der Südosten nach: Nach ersten Wolken am Vormittag kommt es dort später am Tag noch zu Regen. Am Abend sind auch hier Gewitter möglich, die Temperaturen liegen bei 31 Grad.

Abkühlung am Sonntag

Das Wochenende verspricht laut den Meteorologen einen ähnlichen Mix. Im Nordwesten von NRW kommt es am Samstag wieder zu Schauern, während der südliche Teil wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei bleibt.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 21 und 26 Grad. Wohnst du also im südlichen NRW, solltest du den Tag nochmal für ein Bad im See, Grillen auf der Terrasse und zum Abschluss ein leckeres Spaghetti-Eis nutzen – das ganze Sommerprogramm eben.

Denn am Sonntag wird es bei 19 bis 24 Grad, Wolken und möglicherweise Schauern schon merklich kühler. (vh)