Wetter in NRW: Weihnachtsmärkte öffnen bald im Revier – wie wird das Wetter zum Glühwein trinken?

Bald schenken die ersten Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet Glühwein aus. Endlich! Aber spielt auch das Wetter in NRW mit?

Ob du Lumumba, Bratwurst, Reibekuchen und Co. im Trockenen genießen kannst oder ob das Wetter in NRW dir einen Strich durch deinen Weihnachtsbummel macht, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Weihnachtsmarkt-Start im Regen? Das kommt auf uns zu

Am Donnerstag (11. November) geht's dann in Duisburg los. Mit über 100 Buden will der Weihnachtsmarkt die Saison im Ruhrgebiet eröffnen. Auch in Herne und Bottrop wird der Glühwein ab diesem Tag erhitzt.

Wetter in NRW: Wer auf den Weihnachtsmarkt gehen will, sollte Mitte November an den Regenschirm denken. (Archiv) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Frischer Schnee, heimelige Stimmung inklusive? Keine Spur. Starke Bewölkung über NRW, später soll der Himmel laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 9 bis 11 Grad zumindest aufklaren. Zumindest mit Regen oder Sprühregen ist an diesem Tag nur im Norden des Bundeslandes zu rechnen.

Wetter in NRW: Winterstimmung zum Weihnachtsmarktstart in Essen?

Ähnlich geht es in der Nacht auf Freitag weiter. Doch dürfen dann die Weihnachtsmärkte in Essen und Oberhausen, die am 12. November starten, auf winterlicheres Wetter hoffen? Leider nein.

Wetter in NRW: Wird der Weihnachtsmarktbesuch mit Regenschirm enden?

Doch ein Bummel durch die Stadt könnte sich am Freitag für Sonnenanbeter lohnen. Oft heiter, teils sonnig, sagen die Meteorologen voraus. Erst am Abend können dichtere Wolkenfelder aufziehen, dabei bleibt es niederschlagsfrei. Wenig weihnachtlich, doch beim ersten Glühwein des Jahres bekommst du hier immerhin keine nassen Füße.

Am 18. November öffnen dann auch die Weihnachtsmarktbuden auch in Bochum, Dortmund und Herne. Vier Tage später sind die Händler in Recklinghausen an der Reihe.

Zu diesen Daten sollten die Besucher eher Regen als Schnee einplanen. Laut 14-Tage-Trend wird es ab dem 18. November richtig nass, am 20. könnten es sogar bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Sauwetter! Zum Glück öffnen die Buden bis spät in den Dezember hinein... (vh)