Wie wird das Wetter in NRW an den Feiertagen? (Symbolbild)

Wetter in NRW zu Weihnachten: Üble Vorhersage für die Feiertage – es wird ...

Wie wird das Wetter in NRW an Weihnachten? Diese Frage beschäftigt viele Menschen seit den letzten Wochen. Mal wurde über Schnee spekuliert, mal mit milden Temperaturen gerechnet. Jetzt gibt es genauere Prognosen.

Die wichtigste Information vorab: Mit weißem Pulverschnee ist beim Wetter an Weihnachten definitiv nicht zu rechnen, dafür sind die Temperaturen zu mild.

+++ Weihnachten: Kunden empört, als sie das erste Türchen DIESES Adventskalenders öffnen +++

Wetter in NRW zu Weihnachten: Es wird ungemütlich

An den besinnlichen Feiertagen machst du es dir am besten zu Hause bequem. Vor der Tür wird es nämlich ungemütlich.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das Wetter am Heiligabend stark bewölkt und nass. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad, im Bergland werden 4 bis 7 Grad erwartet.

----------------------------

Weitere Themen aus NRW:

NRW: Feuerwehr befreit Hund aus Container – und kann nicht glauben, was sie sieht

Duisburg/NRW: Marvin (15) nach Jahren im Schrank aufgetaucht – seine Mutter will jetzt DAS machen

S9: Pendlern aus NRW platzt wegen Abellio der Kragen – „Absolute Katastrophe!“ „Frechheit!“

----------------------------

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt, auch einzelne Regenschauer werden erwartet. Im Bergland sind sogar Schneeschauer möglich, deshalb solltest du hier auf glatte Straßen achten.

NRW-Wetter an den Feiertagen

Am ersten Weihnachtstag wird das Wetter nicht besser, es bleibt bewölkt und regnerisch. Im Sauerland sind einzelne Windböen möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 bis 9 Grad.

+++ Weihnachten: Frau sagt „Weihnachtsmann“ und kassiert Shitstorm +++

Nach einer Auflockerung und vereinzelt Nebel in der Nacht, zieht am zweiten Weihnachtstag von Westen her wieder Regen auf. Dabei kommt von Südost auf Südwest schwacher, auffrischender Wind. (mia)