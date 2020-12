Wetter in NRW: Heftige Gewitter vor Weihnachten – doch an Heiligabend droht eine andere Gefahr

Das Wetter in NRW wird genauso, wie man es an Heiligabend seit Jahren kennt: Regnerisch, mild bis kühl und ungemütlich.

Doch am Mittwoch kann das Wetter in NRW noch unangenehmer werden, während an Heiligabend eine ganz andere Gefahr droht.

Wetter in NRW wird erst unangenehm und dann gefährlich

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, bringt ein Tief milde Meeresluft nach Nordrhein-Westfalen, wodurch es immer wieder regnen kann. Bis zum Donnerstagabend sind vor allem in Teilen der Mittelgebirge größere Regenmengen wahrscheinlich.

Am Mittwoch sind in der Eifel, teils auch in anderen Kammlagen, einzelne starke Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich. Am Nachmittag und Abend kann es in den nördlichen Landesteilen gewittern. Vor allem im Bergland ist Dauerregen möglich.

Gewitter und Dauerregen

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland bei 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es zeitweise schauerartig regnen bei Tiefstwerten von 7 bis 3 Grad.

An Heiligabend regnet es weiter. Im Bergland kann es in der zweiten Tageshälfte laut DWD Schneeregen oder Schnee geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad, im Norden und in den höheren Lagen bei 5 bis 7 Grad.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

DWD warnt vor Glätte auch im Flachland

In der Nacht zum Freitag kann es vor allem in den Mittelgebirgen leichte Schneeschauer geben - es kann dabei auch glatt sein. Auch im Flachland warnt der DWD vor Glätte. Die Temperatur sinkt auf 1 bis minus 2 Grad.

Es kann glatt werden in NRW an Weihnachten. (Symbolbild) Foto: imago images/vmd-images

Daher sollten vor allem Autofahrer aufpassen, da die Straßen glatt sein können. (fb/dpa)