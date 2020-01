Das Wetter in NRW birgt am Neujahrsmorgen Gefahren für Autofaher. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Warnung zum Neujahr an alle Autofahrer!

Das Wetter in NRW hat in der Silvesternacht vielen Böllerfreunden das Leben schwer gemacht. Bei eisigen Temperaturen froren die Finger an den Feuerzeugen förmlich fest.

Die Minustemperaturen aus der Nacht sorgten auch am Mittwochmorgen noch für glatte Straßen. Doch die Glätte ist nicht die einzige Gefahr für alle, die sich nach draußen wagen. Deswegen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterwarnung für ganz NRW heraus.

Wetter in NRW: DWD warnt am Neujahrsmorgen

Bis in den Vormittag hinein kann es bei Temperaturen zwischen null 0 und minus 5 Grad glatt werden auf den Straßen. In den Mittelgebirgstälern in NRW fallen die Temperaturen auf bis zu minus 7 Grad. Überfrierende Nässe oder Reif sorgen für rutschige Fahrbahnen.

Wetter in NRW: Der DWD warnt vor Glätte und Nebel. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Eifert

Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst besonders vor Nebel. Teilweise sei nur eine Sicht von bis zu 150 Metern möglich. Im Tagesverlauf löst er sich auf, und dann schaut sogar die Sonne noch für ein paar Stunden vorbei. Das sorgt für Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.

Nebelwarnung: Schlechte Sicht sorgt für Massenkarambolage auf der A2

Schon am frühen Morgen sorgte diese Sichtbehinderung für verschiedene Unfälle auf den Autobahnen in NRW. Auf der A2 bei Dortmund kam es zu einer Massenkarambolage.

Wegen der schweren Unfälle und der schlechten Sicht ist die Autobahn am Morgen zwischen Dortmund Nord-Ost und Kamen-Bergkamen gesperrt. Mehr dazu liest du >>> hier <<<. (vh)