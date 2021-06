So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Wetter in NRW: Unwetter-Nacht überstanden – Wetterdienst mit nächster Hiobsbotschaft

Gerade erst hat zeigte sich das Wetter in Teilen von NRW von seiner raueren Seite – Starkregen und Gewitter sorgten in der Nacht auf Freitag etwa in Essen und Mülheim für Dauereinsätze der Feuerwehr (DER WESTEN berichtete <<<).

Doch kaum scheint am Freitag wieder die Sonne, braut sich offenbar direkt die nächste Front zusammen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht eine Warnung für mehrere NRW-Städte aus: Das Wetter in NRW dürfte am Wochenende eher unschön werden.

Wetter in NRW: Nächste Unwetterfront naht bereits – DWD warnt

Die Warnung gilt von Freitag, 11 Uhr bis spät in die Nacht auf Samstag.

Unwetterwarnung für NRW: Die nächste Starkregen-Front naht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Marcel Kusch/dpa

„Bei örtlich schweren Gewittern muss mit teilweise heftigem Starkregen um 35 Liter/Quadratmeter, lokal eng begrenzt mit extremem Starkregen um 50 Liter/Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden“, warnt der DWD.

----------------------------

Für diese Städte gilt die Warnung des DWD:

Bochum

Bottrop

Dortmund

Duisburg

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

----------------------------

Weiter: „Gebietsweise ist auch mehrstündiger heftiger Starkregen um 40 Liter/Quadratmeter, örtlich um Liter/Quadratmeter möglich.“

Auch Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde oder zwei Zentimeter große Hagelkörner halten die Experten für möglich.

----------------------------

Der DWD spricht von „hohem Unwetterpotential“ und appelliert daran, rechtzeitig nötige Schutzmaßnahmen vorzubereiten.

In Düsseldorf hatte das Unwetter für ein Mädchen schlimme Folgen. Ein Blitz schlug neben ihr ein, dann wurde sie von einem Auto erfasst. (at)