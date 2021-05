Wetter in NRW: Amtliche Warnung! In diesen Städten wird es besonders stürmisch

Ein langes Wochenende und die Außengastronomie öffnet an vielen Orten wieder! Eigentlich die perfekte Voraussetzung für die nächsten Tage einen Ausflug zu planen. Wäre da nicht das Wetter in NRW.

Das will bereits am Freitag überhaupt nicht mitspielen. Es scheint fast so, als ob das Wetter in NRW noch im Lockdown-Modus sei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun sogar für mehrere Ruhrgebietsstädte Warnungen herausgegeben.

Das Wetter in NRW zeigt sich im Mai nicht von seiner besten Seite. Für Freitag sind Sturmwarnungen für viele Rurgebiets-Metropolen rausgegangen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wetter in NRW: Warnungen vor heftigen Sturmböen

Wer einen Blick in die Wetterprognose für den Freitag wirft, dem kann schon etwas mulmig werden. Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85km/h sollen über ganz NRW fegen.

Abends sollen sich auch noch Gewitter dazu gesellen.

Wetter in NRW: Ruhrgebiet besonders betroffen

Da bei dieser Windstärke nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu Sturmschäden wie etwa herunterfallende Äste oder umgestürzte Bäume kommen kann, hat der DWD verschiedene Unwetterwarnungen herausgegeben.

Wetter in NRW: Teilweise Sturmwarnung für den ganzen Tag

Von 12 Uhr bis 18 Uhr kann es laut Wetterdienst in folgenden Ruhrgebietsstädten zu heftigen Sturmböen kommen:

Essen

Gelsenkirchen

Mülheim

Bottrop

In Oberhausen und Duisburg gilt es besonders vorsichtig zu sein, wenn man einen Schritt vor die Tür wagt. Hier warnt der DWD für den ganzen Tag. Sie gilt von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends.

Wetter in NRW auf Sturmtief in der Nordsee zurückzuführen

Der Grund für den heftigen Wind über dem Ruhrgebiet ist laut den Meteorologen ein Sturmtief über den Britischen Inseln in der Nordsee.

Ausläufer davon tragen sich bis nach Nordrhein-Westfalen und bringen auch kühle Meeresluft mit. Dennoch können die Temperaturen am Freitag in Spitzenlagen fast die 20-Grad-Marke erreichen. (kk)