Wetter in NRW: Unwetter-Nacht überstanden – doch das nächste Gewitter droht!

Das Wetter in NRW zeigte sich diese Woche endlich extrem sommerlich – doch zum Ende der Woche kam es zum großen Knall. Nachdem Starkregen und Gewitter bereits in der Nacht zu Freitag für Feuerwehr-Einsätze in Essen und Mülheim sorgten (DER WESTEN berichtete <<<), war das Wetter in NRW auch in der Nacht zum Samstag ungemütlich.

Wetter in NRW: Neues Sommer-Gewitter droht am Samstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist das aber noch nicht alles: Das Wetter in NRW wird auch am Wochenende unschön.

Wetter in NRW: Auch am Samstag drohen Gewitter und Starkregen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

8.20 Uhr: Sommer-Gewitter kommt! HIER musst du aufpassen

Der DWD kündigte bereits am Freitag auf Twitter die deutschlandweiten Unwetter für Samstag an – dabei ist auch NRW von starken und schwerem Gewitter und Unwetter betroffen.

Update zum #Unwetterpotential für #Gewitter am #Samstag! In einem Korridor von der Weserregion bis in den Südosten und Süden Bayerns lokal kräftige Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie heute.

Aktuelle Warnungen: https://t.co/c0actryFJD oder der #WarnWetter-App./V pic.twitter.com/WZ6u29evgc — DWD (@DWD_presse) June 4, 2021

Auf einer Karte ist sichtbar, dass es „in einem Korridor von der Weserregion bis in den Südosten und Süden Bayerns lokal kräftige Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen“ wie Freitag geben wird.

Der Schwerpunkt der örtlichen Gewitter und Starkregens liegt dabei voraussichtlich in der Osthälfte von NRW. Von der Sonne wird aber in kaum einem Ort etwas zu sehen sein. Auch die Temperaturen kühlen deutlich runter, liegen nur noch bei um die 20 Grad.

Wetter in NRW: „Hohes Unwetterpotenzial“ am Freitag

Für den Freitag hatte der DWD eine Warnung ausgesprochen, die ab 11 Uhr bis spät in die Nacht auf Samstag gültig ist.

er Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht eine Warnung für mehrere NRW-Städte aus. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Caroline Seidel

„Bei örtlich schweren Gewittern muss mit teilweise heftigem Starkregen um 35 Liter/Quadratmeter, lokal eng begrenzt mit extremem Starkregen um 50 Liter/Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden“, warnt der DWD.

Für diese Städte gilt die Warnung des DWD:

Bochum

Bottrop

Dortmund

Duisburg

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Weiter: „Gebietsweise ist auch mehrstündiger heftiger Starkregen um 40 Liter/Quadratmeter, örtlich um Liter/Quadratmeter möglich.“

Auch Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde oder zwei Zentimeter große Hagelkörner halten die Experten für möglich.

Der DWD spricht von „hohem Unwetterpotential“ und appelliert daran, rechtzeitig nötige Schutzmaßnahmen vorzubereiten.

In Düsseldorf hatte das Unwetter für ein Mädchen schlimme Folgen. Ein Blitz schlug neben ihr ein, dann wurde sie von einem Auto erfasst. (at)