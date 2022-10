Wetter in NRW: Droht ein Wetterumschwung? HIER wird es jetzt richtig kalt

Das Wetter in NRW gleicht sich immer mehr der Jahreszeit an. Der Herbst hat Einzug in Nordrhein-Westahlen gehalten.

Besonders in den Nächten bringt das Wetter in NRW in den kommenden Tagen kalte Temperaturen mit sich.

Wetter in NRW bringt kalte Nächte

Nach den Angaben des DWD (Deutscher Wetterdienst) wird das Wetter in Nordrhein-Westfahlen am Donnerstag mild und heiter. Im Hochsauerland sind am Vormittag teils starke Böen zu erwarten, die aber im Laufe des Tages abnehmen.

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Aus dem All senden Wettersatelliten Daten an die Erde

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -Geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

Etwa 25.000 Meldungen pro Stunde sammeln sich auf diese Weise etwa an. Sie werden dann übermittelt und ausgewertet

Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 16 bis 19 Grad. Regen steht aktuell nicht auf dem Plan. In der Nacht auf Freitag soll es dann aber deutlich kälter werden. Es steigt teils Neben auf, der in manchen Gebieten Sichtweiten unter 150 Meter bedingt. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad, in der Eifel sind Werte um die 0 Grad und dadurch leichter Bodenfrost möglich.

Was bringt das Wetter in NRW in den kommenden tagen mit sich? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manngold

Was erwartet uns am Freitag?

Am Freitag werden sich noch am Morgen die Nebelfelder auflösen. Es soll erneut heiter und trocken werden. Die Temperaturen sollen maximal 19 Grad erreichen. Im Norden wird ein zeitweise mäßiger Wind erwartet.

Weitere News aus NRW

Flughafen Düsseldorf/Köln-Bonn: Großer Eurowings-Streik! DAS haben Urlauber am Donnerstag zu erwarten

Gelsenkirchen: Mann sticht Widersacher nach Streit in die Lunge – der Grund macht sprachlos

Ruhr-Uni Bochum führt wichtige Neuerung für Studentinnen ein – „Nimmt hoffentlich einen Teil der Scham“

In der Nacht zum Samstag bleibt es gering bewölkt oder auch klar. Besonders in der Warburger Börde und in Tälern des Berglandes soll stellenweise Nebel auftreten. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 3 Grad – in der Eifel sind es örtlich auch um die 0 Grad.