Wetter: NRW droht Wirrwarr-Wochenende – DAS steht uns bevor

Das Wetter-Wirrwarr hat in NRW noch kein Ende. Während am Donnerstag schon wieder die ersten Jogger ihre kurzen Hosen ausgepackt haben, dürfte am Wochenende wieder Zeit für die Daunenjacken sein.

Doch jetzt schlägt das Wetter in NRW in einigen Regionen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Wochenende noch einmal richtig hart mit der Eis-Peitsche zu.

Wetter in NRW: HIER schlägt die Eis-Peitsche nochmal richtig zu

Dabei beginnt es ganz harmlos: Bei wechselnder Bewölkung kommt es in der Nacht zum Freitag bei 1 bis 5 Grad örtlich zu etwas Regen. Am Morgen machen die Wolken dann allerdings dicht, im Norden und Nordosten von NRW regnet es weiter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 10 Grad.

Gibt es am Wochenende Schneemann-Wetter? Foto: IMAGO / ecomedia/robert fishman

Nur, um dann in der Nacht wieder deutlich abzufallen. Für Ostwestfalen erwarten die Meteorologen des DWD -1 Grad, im Rheinland bis zu 5 Grad. Doch das sind nur die Vorboten für den restlichen Samstag...

Wetter in NRW am Samstag: Von Sonne keine Spur

An diesem Tag rechnen die Experten vielerorts mit Niederschlägen. Nicht jedoch für den Norden und Nordosten von NRW: Für diese Gebiete kündigen sie leichten bis mäßigen Schneefall an.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Der Schneefall ist dabei nicht ungefährlich: Durch den Schnee kann es glatt werden, wegen des teils gefrierenden Regens besteht Glatteisgefahr. Im Nordosten liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, in der Südwesthälfte des Landes klettern die Temperaturen hingegen auf bis zu 7 Grad.

In der Nacht zum Sonntag setzt das Wetter in NRW noch einen drauf: „Vom Münsterland bis nach Ostwestfalen unwetterartige Schneefälle, knapp südlich ein Streifen mit gefrierendem Regen mit Glatteis“. Vor allem Autofahrer sollten in der Dunkelheit also mit Bedacht unterwegs sein.

Besteht zumindest die Hoffnung auf einen sonnigen Sonntag? Eher nicht. Die Meteorologen gehen auch für diesen Tag von einer dicken Wolkendecke aus. Hinzu kommen Regen im Süden und Schnee im Norden von NRW. Am Vormittag kann es dann im Übergangsbereich auch noch einmal glatt werden.

Bei Temperaturen von -3 bis -1 Grad im Norden und bis zu 6 Grad im Süden kombiniert mit dem Schmuddelwetter vergeht einem doch glatt die Lust auf den Sonntagsspaziergang...

In ganz Deutschland droht am Wochenende das Schneechaos. Experten warnen vor Bahn- und Stromausfällen.