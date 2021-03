Das März-Wetter in NRW startet sonnig – doch im Laufe der Woche wird es dunkler. (Archivfoto)

Wetter in NRW: März startet frühlingshaft – doch damit ist bald wieder Schluss!

Trotz neuem Monat bleibt uns das schöne Februar-Wetter in NRW der letzten Tage auch im März erstmal erhalten. Denn auch zum Wochen- und Monatsanfang ist das Wetter in NRW laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mild und trocken.

Genau dieses Wetter solltest du allerdings auch noch genießen – denn im Laufe der Woche kommt es schon ganz anders.

Wetter in NRW: Freundliche Tage im März – dann kühlt es ab

Zum Wochenstart am Montag gibt es für das Wetter in NRW noch gute Aussichten. „Bis einschließlich Mittwoch gibt es relativ freundliche Tage und klare Nächte“, erklärt ein Meterologe des DWD.

Auch wenn der Montag bewölkt startet, sollen sich die Wolken im Laufe des Tages auflockern und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen liegen dabei im Norden bei etwa acht Grad, im Rheinland bei Köln kann es bis zu 14 Grad warm werden.

Wetter in NRW: So entsteht eine Vorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Bereits in der Nacht zu Dienstag kühlt sich das Wetter in NRW auf bis zu minus zwei Grad ab – Bodenfrost ist deshalb nicht ausgeschlossen.

Trotzdem wird der Dienstag dann sonnig mit warmen Temperaturen von bis zu 18 Grad im Rheinland. Auch der Mittwoch wird sonnig-warm und trocken mit Temperaturen um die 16 Grad.

Wetter in NRW: Ende der Woche kommt die Kälte

Dann sind die frühlingshaften Tage in NRW allerdings erstmal gezählt. Laut DWD soll es am Donnerstag bewölkt werden, auch mit Regen muss stellenweise gerechnet werden.

Die Temperaturen liegen gerade einmal bei acht bis 11 Grad.

Das Wetter in NRW bringt in der ersten März-Woche auch den ein oder anderen Regenschauer mit. (Symbolfoto) Foto: dpa-Bildfunk

In der Nacht zu Freitag wird es dann ebenfalls stark bewölkt, es kann weiter zu Regen kommen, der sich im Bergland sogar in Schnee übergehen kann. Gebietsweise bringt das Wetter in NRW zum Wochenende dann auch Glätte mit. (kv)