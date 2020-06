Wetter in NRW: Üble Vorhersage – Gewitter ziehen über den Westen und das ist noch nicht alles!

Das Wetter in NRW zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner unschönen Seite. Einzig die Landwirte dürften sich über die vielen Regenschauer gefreut haben.

Auch Anfang der Woche soll das Wetter eher schlecht werden. Meteorologen warnen vor Gewittern in NRW.

Wetter in NRW: Am Montag soll es gewittern

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Montag am Mittag Schauer geben. Und ab dem Nachmittag wird es noch schlechter: An einigen Orten sind Gewitter möglich. Und das ist noch nicht alles: Örtlich ist sogar mit Starkregen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen um 14 Grad.

Eben kurzer Graupelschauer über Frankfurt und Offenbach...



Wie sieht das Wetter bei Ihnen aus? /V pic.twitter.com/hmKdZSSc0T — DWD (@DWD_presse) June 6, 2020

Keine Besserung am Dienstag

Auch der Dienstag verspricht laut DWD keine Besserung. Es bleibt wolkig, mit einzelnen Regenschauern. In NRW kommt leichter Wind aus nördlicher Richtung hinzu. Höchstwerte 16 bis 20 Grad.

Das ist der Deutsche Wetterdienst:

Der Deutsche Wetterdienst hat seinen Hauptsitz in Offenbach

Er ist eine Bundesoberbehörde und gehört zum Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Der DWD wurde 1952 gegründet

Insgesamt arbeiten knapp 2400 Menschen für den DWD

Wochenende mit Sonne

Ab Mitte der Woche wird das Wetter wieder etwas besser. Spätestens am Wochenende zeigt sich dann auch wieder die Sonne. (nr)