am 21.09.2020 um 18:21

Wetter in NRW: Traurige Prognose schon für diese Woche

Zuletzt hat das Wetter in NRW nochmal für besondere Freude gesorgt. Herrliche Spätsommertage liegen hinter uns.

Doch damit dürfte es zum Ende der Woche erstmal vorbei sein. Das Wetter in NRW verspricht in dieser Woche herbstlich zu werden. Passend zum Kalender, denn am Dienstag ist astronomischer Herbstanfang.

Wetter in NRW: Nur noch wenige Tage Sommer! In dieser Woche wird es...

Der Montag war sonnig und trocken. Die Höchswerte lagen bei 24 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Osten, teils auch aus unterschiedlichen Richtungen, das prognostizierte der Deutsche Wetterdienst.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Die Nacht zum Dienstag wird klar, vor allem im Münsterland und in Tal- und Muldenlagen gibt es örtlich flache Nebelfelder. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 6 Grad, in manchen Mittelgebirgstälern bis 3 Grad.

Der Dienstag verspricht viel Sonne. Am Nachmittag gibt es im südlichen NRW ein paar Quellwolken. Überwiegend bleibt es aber trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 bis 27 Grad, in Hochlagen 22 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Örtlich Nebelbildung. Tiefsttemperatur 13 bis 9, in Hochlagen bis 6 Grad.

Der Mittwoch wird dann vermutlich der letzte schöne Spätsommertag in diesem Jahr werden. Es wird teilweise sonnig, teils auch stark bewölkt. Ab dem Nachmittag in der Westhälfte kann es einzelne Schauer oder Gewitter geben. Temperaturanstieg auf 22 bis 25 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd.

In der Nacht zum Donnerstag wolkig, zeitweise auch stark bewölkt und besonders in der zweiten Nachthälfte von Westen etwas Regen. Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Mäßiger Südwestwind, im Bergland teils stark böig auffrischend.

Wetter: Der Herbst ist da!

Am Donnerstag erwartet uns dann der erste richtige Herbsttag. Es gibt vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad, im Bergland erwartet dich 15 bis 18 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind, teils stark böig auffrischend.

Also genieße nochmal die letzten, herrlichen Spätsommertage, denn ab dann beginnt der Herbst. (pg)