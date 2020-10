Wetter in NRW: Tief bringt Umschwung – Temperaturen schießen nach oben

NRW. In den vergangenen Tagen zeigte sich der Herbst weiterhin nicht von seiner besten Seite, wobei es größtenteils trocken war. Der Montag brachte dann recht freundliches Wetter in NRW mit einigen sonnigen Abschnitten.

Jetzt kommt allerdings ein Tief aus Irland auf uns zu. Kommt damit auch ein Umschwung in Sachen Wetter?

Wetter in NRW: Bringt Tief aus Irland Umschwung?

Nach dem freundlichen Wetter zum Start in die Woche ist es am Dienstag in NRW meist stark bewölkt und von Westen fällt gebietsweise Regen. Im Laufe des Nachmittags breitet sich dieser schließlich ostwärts aus.

In der Eifel und in Kammlagen der Mittelgebirge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Windböen bis 60 km/h aus Süd bis Südost. Diese schwächen sich im Laufe des Nachmittags allmählich ab. Dazu liegen die Höchsttemperaturen am Dienstag zwischen 13 und 17 Grad. In Hochlagen ist bei 12 Grad Schluss. Am Abend lassen die vereinzelt starken Windböen schließlich etwas nach. In der Nacht zu Mittwoch ist es dann bedeckt und zeitweise fällt Regen.

Der Mittwoch startet dann ähnlich wie der Dienstag. Ab dem Mittag lockert es von Süden her auf und es bleibt trocken. Dazu macht sich der Wetterumschwung bereits deutlich bemerkbar: Die Höchsttemperaturen erreichen milde 17 bis 20 Grad. Das Hochsauerland kommt auf immerhin 15 Grad.

Es weht mäßiger bis frischer Südwestwind. Im Bergland kommt es hingegen erneut zu stürmischen Böen; in höheren Laden Windböen bis 70 km/h ansonsten verbreitet Windböen bis 60 km/h.

Wetter in NRW: 20-Grad-Marke wird geknackt

Am Donnerstag legt das Wetter dann noch einen drauf: Es ist weiter bewölkt bis stark bewölkt und zeitweise kommt es zu Schauern, örtlich sogar zu kurzen Gewittern. Doch die Temperaturen erreichen Werte von 18 bis 21 Grad! In Hochlagen zeigt das Thermometer 16 Grad an. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, in Kammlagen kommt es nach wie vor zu starken Windböen.

Die Nacht zu Freitag ist weiter bewölkt bis stark bewölkt und bringt Regen. Die Temperaturen gehen dazu auf 12 bis 8 Grad zurück. Der Donnerstag dürfte schließlich der wärmste Tag der Woche werden.

Wobei die Temperaturen auch am Freitag noch 17 bis 20 Grad erreichen. Der Wolken- und Regentrend der vorherigen Tage setzt sich dazu allerdings fort. Auch die starken Windböen in den Kammlagen dauern an.

Wetter in NRW: Die Aussichten auf goldene Herbsttage im Oktober stehen gut. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

Wetter-Trend hält an

Ein Blick auf den Zehn-Tages-Trend für Düsseldorf prognostiziert konstante Temperaturen um die 15 Grad. Dazu ist es voraussichtlich größtenteils trocken, erst kommende Woche Mittwoch nimmt der Regen deutlich zu. Das Tief aus Irland bringt damit also einen Umschwung nach NRW und macht noch einmal Hoffnung auf goldene Oktobertage. (nk)