Wetter in NRW: Experte sieht massiven Temperatur-Sturz! Schwappt die Kälte-Welle jetzt zu uns rüber?

Das Wetter in NRW schlägt derzeit alle Temperaturrekorde der Vergangenheit. Erst war der Oktober so warm wie nie zuvor. Jetzt hält sich das Thermometer auch im November stabil im zweistelligen Bereich. Wie schnell das Blatt sich wenden kann, zeigt ein Blick auf die Lage am anderen Ende des Atlantiks.

So liegen die Temperaturen am Donnerstag (10. November) in Minneapolis in den USA noch bei 18 Grad. Über Nacht dann die Wende: Am Freitag schafft es das Thermometer nicht einmal mehr über den Gefrierpunkt! Und die Kälte-Welle hält an. Wetter-Experte Dominik Jung spricht bei „Wetter.net“ von einem „deftigen und sehr nachhaltigem Wintereinbruch“ im Norden der USA mit reichlich Schnee. Ein Szenario, das uns auch blühen kann?

Wetter in NRW: Wintereinbruch auch bei uns?

Meteorologe Dominik Jung wurde zuletzt nicht müde zu betonen, wie ungewöhnlich hoch die Temperaturen in Deutschland sind. Auch der nun ausbleibende Niederschlag nach dem extrem trockenen Sommer bereitet dem Wetter-Experten Sorge. Der Blick auf den Wintereinbruch im Norden der USA wirkt dabei beinahe verzweifelt.

Denn für alle Winter-Fans gibt es bittere Nachrichten: „Bei uns aber passiert erstmal gar nix.“ Bis zum 25. November deute kaum ein seriöses Wetter-Model auf einen Kälteeinbruch in NRW hin. Und auch Niederschlags-Hinweise müssten beinahe mit der Lupe auf den Wetter-Karten gesucht werden.

Wetter-Vorhersage – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 12 bis 15 Grad, nachts 6 bis 0 Grad

Samstag: 13 bis 16 Grad, nachts 6 bis 0 Grad

Sonntag: 12- bis 15 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Zuletzt hatte es Dominik Jung beim Blick auf die Winter-Prognose beinahe die Sprache verschlagen (mehr hier).

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht wenig Anzeichen für Abkühlung. So stehen uns am Wochenende ein paar goldene Novembertage bevor. Denn bei Temperaturen um die 15 Grad soll es überwiegend sonnig und trocken sein. In sternenklaren Nächten fallen die Werte zwar bis zum Gefrierpunkt. Doch tagsüber lädt das Wetter in NRW wieder zu ausgiebigen Spaziergängen in NRW ein.

Kinder müssen sich also bei ihren Martinsumzügen keine Sorge um ihre Laternen machen. Ein weiterer Vorteil, den auch Dominik Jung für „wetter.net“ anspricht: Auf das Heizen kann überwiegend verzichtet werden. Ein Fakt, der angesichts der extrem gestiegenen Energiekosten-Preise für viele beruhigend sein dürfte.