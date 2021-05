Wetter in NRW: Tornado fegt über Kleinstadt – „Wir hatten gedacht, dass es uns erwischt“

NRW. Das Wetter in NRW, es spielt weiterhin völlig verrückt!

Eigentlich sind um diese Jahreszeit die ersten heißen Tage zu erwarten – doch das Wetter in NRW bietet uns momentan alles andere als sommerliche Temperaturen!

Wetter in NRW: In Borken gab es sogar einen Tornado zu sehen! Foto: Feuerwehr Borken

Wetter in NRW: In Borken wurde es gefährlich

Regen, starker Wind und Gewitter, ab und zu dann doch ein bisschen Sonnenschein: Das Wetter könnte kaum durchwachsener sein. In Borken ist es allerdings nicht nur ungemütlich, sondern auch ziemlich gefährlich geworden. Das beweisen beeindruckende Bilder, die die Feuerwehr veröffentlicht hat.

----------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

-----------------

Dort ist tatsächlich ein kleiner Tornado zu sehen! Im Borkener Ortsteil Weseke hat solch eine Windhose Anfang der Woche zahlreiche Schäden verursacht. Mehrere Bäume stürzten um und blockierten dabei die Straßen, Dächer wurden teilweise abgedeckt.

Wetter in NRW: Augenzeugin kommt mit dem Schrecken davon

Die Löschzüge Weseke und Burlo sowie die Feuer- und Rettungswache waren im Einsatz und mussten dabei sogar von den Bauhöfen der Stadt und des Kreises Borken unterstützt werden.

-----------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Dortmund: Als Polizisten brutales Tierdrama auf der Straße sehen, gehen sie sofort dazwischen

Bochum: Bermudadreieck wieder geöffnet – DAS musst du jetzt wissen!

NRW: Jugendlicher engagiert sich gegen Cyber-Mobbing – zahlreiche Schüler melden sich bei ihm

-----------------

Anwohnerin Anja Hellmann hat das gefährliche Naturschauspiel beobachtet – sie kam mit dem Schrecken davon: „Es ist ganz knapp an unserem Haus in Weseke vorbeigezogen. Wir hatten gedacht, dass es uns erwischt hat, als in unserem Garten alles durch die Gegend flog, was nicht niet- und nagelfest war. Aber die Häuser hinter uns hat es viel schlimmer erwischt. Abgedeckte Dächer, entwurzelte Bäume und zerpuzzelte Gärten. Gottseidank keine Verletzten und ‚nur‘ Materialschaden“, berichtet sie gegenüber unserer Redaktion.

Das Wetter in NRW bleibt erstmal ungemütlich. Zusätzlich soll es auch noch knallen! Es gibt unter anderem Warnungen für die Ruhrgebietsstädte Essen, Bottrop, Duisburg und Mülheim. Welche Vorhersagen genau getroffen werden, kannst du in >>> diesem Artikel nachlesen. (cf)