Wetter in NRW: Schluss mit sonnigem Oktober – jetzt kommt die gnadenlose Wende

Das Wetter in NRW verspricht aktuell vor allem eins: hohe Temperaturen. Auch Ende Oktober zeigt das Thermometer vielerorts weit über 20 Grad an, das Wochenende verspricht wieder Sonne satt. Doch damit ist schon bald Schluss!

Aber bevor die Temperaturen runtergehen, kommen Sonnen-Anbeter noch einmal voll auf ihre Kosten: Für Samstag und Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst für NRW Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad voraus! Dabei soll es auch größtenteils trocken bleiben. Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht sogar vom „Wärme-Wahnsinn! Der Oktober ist auf dem besten Weg, der wärmste seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung zu werden“, betont der Wetter-Experte.

Wetter in NRW: Temperaturen sinken

Der letzte Oktobertag bleibt noch sehr mild mit Temperaturen um die 18 bis 22 Grad. Jung: „Die Wolken und Dunstfelder werden langsam zahlreicher. Mittendrin guckt auch mal die Sonne raus.“ Pünktlich zum Monatswechsel, gibt es dann auch beim Wetter einen Wechsel. Die Temperaturen kühlen sich deutlich ab.

So geht es deutschlandweit im November weiter:

Dienstag: 14 bis 19 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

14 bis 19 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer Mittwoch: 13 bis 17 Grad, immer wieder Wolken, zeitweise Regen

13 bis 17 Grad, immer wieder Wolken, zeitweise Regen Donnerstag: 12 bis 16 Grad, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer

12 bis 16 Grad, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer Freitag: 9 bis 13 Grad, leicht durchwachsener Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern

Ab Dienstag sagen sowohl der Deutsche Wetterdienst als auch Jung für NRW sinkende Temperaturen voraus. So werden es an Allerheiligen „nur“ noch 17 bis 19 Grad. „Wir nähern uns dem Normalniveau an“, erklärt Jung in seiner Wettervorhersage auf Youtube. Auch für Mittwoch, Donnerstag und Freitag sagt der Meteorologe wechselhaftes Wetter für Gesamt-Deutschland voraus.

Weitere Nachrichten:

Vor allem in NRW soll es am Mittwoch regnen. Für Freitag werden nur noch Temperaturen von 11 bis 16 Grad vorausgesagt. Du kannst also deine Winter-Jacke langsam, aber sicher heraussuchen.