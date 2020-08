Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor unruhigen Tagen mit Schauern und Sturmböen! (Symbolbild)

Wetter in NRW: Sturmböen bis 100 km/h! Experten rechnen mit unruhigen Tagen

Die anstrengende Hitzwelle ist zwar erst einmal vorbei – doch das Wetter in NRW wird deshalb nicht automatisch entspannter.

Ganz im Gegenteil: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in NRW vor unruhigem Wetter mit Schauern und Sturmböen!

Wetter in NRW: Experten warnen vor Sturmböen

Der Dienstag beginnt zunächst von Westen her stark bewölkt und nur mit mäßigem Süd- bis Südwestwind. Doch ab dem Nachmittag frischt es auf – und die Schauer am Abend könnten durchaus mit stürmischen Böen einhergehen, so der DWD.

Das Rapid HD-Modell reicht nun auch bis Mittwoch. Es sieht in großen Teilen des Landes #Sturmböen von 70 bis 80 km/h, örtlich auch um 90 km/h. #Kirsten (via Menü Termine vor und zurück, über die blauen Button zu den anderen Modellen) /LDhttps://t.co/tt6HTjp42v — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 25, 2020

Am Mittwoch warnt der Wetterdienst sogar vor schweren Sturmböen. Die Experten von „Kachelmannwetter.de“ rechnen in Duisburg, Düsseldorf und Köln mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde. In Mönchengladbach, Grevenbroich und Aachen könnten sogar 100 km/h erreicht werden.

Schuld daran ist das Tiefdruckgebiet Kirsten, erklärt Wetter-Experte Benjamin Stöwe im ZDF-Morgenmagazin. Direkt kalt wird es durch die Windböen allerdings nicht – die täglichen Höchsttemperaturen in NRW bleiben zwischen 20 und 24 Grad. (at)