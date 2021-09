Wetter in NRW: Achtung! Hier kommt es heute zu Starkregen und Gewitter

Da braut sich was zusammen in NRW. (Symbolbild)

Das waren wohl die letzten schönen Tage in diesem Sommer. Das Wetter in NRW verabschiedet sich gerade von der heißen Jahreszeit mit ein paar schönen spätsommerlichen Tagen.

Doch die Aussichten für diese Woche sind finster. So wird das Wetter in NRW.

Wetter in NRW: So düster sieht es in der nächsten Zeit aus

Ein Wettertief kommt auf NRW zu. Und das bringt so einiges mit: Gewitter, Starkregen und Wind. Ab Donnerstagmittag soll es losgehen. Dann können örtlich Gewitter aufziehen mit bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter. Es sind jedoch vereinzelt auch bis zu 40 Liter möglich. Dazu gibt es Sturmböen mit 60 bis 70 Stundenkilometer.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Das Wetter soll sich jedoch zum Abend hin beruhigen. Doch in Ostwestfalen gibt es weiterhin Schauer und vereinzelt Gewitter. Das soll sich auch bis Freitagvormittag nicht ändern. In den Frühstunden kann auch Nebel aufkommen.

Wetter in NRW: Weiterhin Regen angesagt – örtlich auch stark

Dabei sieht es in NRW am Donnerstagmorgen noch sehr freundlich aus. Doch bis zum Mittag zieht es sich hier zu – mit 27 bis 29 Grad bleibt es dabei aber weiterhin sehr warm. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 16 bis 18 Grad, im Bergland bis 14 Grad.

---------------

Weitere News aus NRW:

---------------

Am Freitag gibt es lokal weiterhin Schauer, auch Gewitter oder Starkregen sind möglich. Dabei wird das Klima etwas lauer, mit 23 bis 25 Grad bleibt es jedoch warm. Der Trend setzt sich auch in der Nacht zum Samstag fort, hier sinken die Temperaturen um zwei Grad.

Wetter in NRW: So wird es am Wochenende

Der Samstag wird wechselhaft mit Wolken und einzelnen Schauern. Am Nachmittag sind wieder Gewitter möglich bei Temperaturen mit 19 bis 23 Grad. Die Nacht soll jedoch überwiegend trocken bleiben.

So soll das Wetter in NRW auch am Sonntag weitergehen. Es bleibt bewölkt, aber mit 21 bis 24 Grad und ohne Regen könnte es dann wieder etwas schöner werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend auch in der nächsten Woche fortsetzt. (mbo)