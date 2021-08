Wetter in NRW: Sommer-Sonne ade? Schon nächste Woche könnte es ungemütlich werden

Wetter in NRW: Dieses Wochenende könnte vielleicht die letzte Chance auf ein Bad im See sein, zum Beispiel am Baldeneysee in Essen.

Gerade feiert der Sommer in NRW sein Comeback. Doch soll es das schon gewesen sein?

Die Aussichten für das Wetter in NRW sehen eher mau aus. Nach den paar warmen und vor allem trockenen Tagen soll es jetzt wieder unbeständig werden.

Wetter in NRW: Auf Wiedersehen, Sommer!

Das Wetter am Wochenende stimmt zunächst noch optimistisch. Im Ruhrgebiet bleibt es mit maximal 25 Grad noch angenehm warm. Und die paar Wolken müssen die Stimmung nicht trüben, regnen wird es voraussichtlich nicht. In den Nächten wird es auch nicht kalt, bei bis zu 18 und 20 Grad in der Nacht zum Montag muss keiner frieren.

Anders jedoch unter der Woche. Ab Montag sollen die Temperaturen unter 20 Grad fallen. Für Montag werden nur noch 18 und für Dienstag 17 Grad vorausgesagt. Der Himmel wird dann bedeckt sein und es kann zu leichten Regenschauern kommen und es wird windig. War das schon der Sommer in NRW?

Wetter in NRW: Hoffnung auf Spät-Sommer

Wer einen Blick in die Zukunft riskiert, wird vielleicht belohnt. In der 16-Tage-Vorschau tauchen Ende August auch wieder Temperaturen über 20 Grad auf. Solche Vorhersagen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, denn sie werden immer ungenauer, je weiter sie in der Zukunft liegen. Es gibt also noch Hoffnung für den Sommer in NRW. (mbo)