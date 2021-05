Wetter in NRW: Aus und vorbei mit Sturm und Regen – HIER wird es besonders sonnig

NRW. Endlich Sommer! Das gute Wetter in NRW hat selten so lange auf sich warten lassen.

An alle, die den Sommer herbeisehnen: Ihr könnt ganz langsam aufatmen! Das Wetter in NRW wird ab sofort wieder besser werden.

Das Wetter in NRW wird wieder besser. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Wetter in NRW: Das sind freudige Aussichten

Besonders freundlich wird es dabei im Westen von NRW: Schon am Freitag gibt es dort bis zu 21 Grad! Ein echter Lichtblick nach den vergangenen tristen Regen-Tagen.

„Richtig freundlich wird es im äußersten Westen, Südwesten: Hier gibt es bis zu 21 Grad“, sagt wetter.com-Meteorologe Paul Heger für den Freitag voraus.

----------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

----------------

Wetter in NRW: Auch das restliche Wochenende wird gut

Auch für das restliche Wochenende gibt es gute Aussichten: „Langsam mehr trockene, sonnige Phasen – besonders im Westen. Bis zu 22 Grad sind schon drin. Und dann kommt der Sonntag: Sechs bis 15 Sonnenstunden in den meisten Regionen. Ein sehr freundlicher Tag mit Temperaturen bis zu 23 Grad.“

Wetter in NRW: Sonntag wird es am schönsten

Schuld an den deutlich wärmeren Temperaturen ist Hoch Waltraud. Dieses beschert uns einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Am Samstag ist es laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem in Ostwestfalen anfangs zwar noch bewölkt, aber dafür gibt es im Südwesten nur wenige Wolken. Im Tagesverlauf kommt es zu Auflockerungen. Ein geringes Schauerrisiko gibt es am Samstag allerdings noch im Osten von NRW.

----------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Essen: Schnelltest-Missbrauch vor Ikea? Recherche deckt auffällige Vorgänge auf

Ruhrpark Bochum: Neues Geschäft eröffnet im Center – Kundin rastet aus! „Werde verrückt“

Hund in NRW: Aufatmen in Siegen - ER hat Ara dreist aus dem Tierheim geklaut

------------------

Besonders schön wird es am Sonntag: Dann soll es trocken bleiben. Dazu weht lediglich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Außerdem lockere Bewölkung mit viel Sonne – keine schlechten Aussichten also.

Weniger gute Nachrichten gab es für Anwohner in Essen. Sie bekamen aus heiterem Himmel eine böse Überraschung. Sogar die Feuerwehr brauchte dabei Verstärkung! >>> Hier liest du, was da vorgefallen ist. (cf)

Essen: Schnelltest-Missbrauch vor Ikea? Recherche deckt auffällige Vorgänge auf

Kommt es zu vor dem Ikea in Essen zu einem systematischen Schnelltest-Missbrauch? Welche auffälligen Vorgänge eine Recherche aufgedeckt hat, liest du hier >>>

Sparkasse in NRW geht Problem an – Kunden erhalten jetzt besonderen Brief

Eine Sparkasse in NRW hat es satt und will jetzt ein großes Problem angehen. Dafür erhalten Kunden einen besonderen Brief. Was steckt dahinter?