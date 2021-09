Wetter in NRW: Kurzes Sommer-Comeback! An diesen Tagen kannst du noch einmal im T-Shirt raus

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Nicht nur in NRW spielt das Wetter mittlerweile ganz schön verrückt. Während sich der Sommer in den eigentlichen „Sommer-Monaten“ deutlich verhalten zeigte, soll der September nun für ein unerwartetes Wetter-Comeback sorgen. In NRW wird es nochmal warm.

Wetter in NRW: Kehrt der Sommer zurück? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Addictive Stock

Wetter in NRW: Kehrt der Sommer zurück?

Viele hatten sich vermutlich schon damit abgefunden, dass es in NRW fortan herbstlich bleibt. Doch laut den Experten des Deutschen Wetterdienst kann das T-Shirt in den nächsten Tagen nochmal aus den Tiefen des Kleiderschranks gekramt werden.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

So reichen die Temperaturen am Mittwoch teilweise bis zu 22 Grad. Zwischenzeitlich sollen zwar Wolken aufziehen, allerdings bleibt es niederschlags- und weitestgehend windfrei.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel nur gering bewölkt und klar. Der Donnerstagmorgen soll mit einem kurzen Nebel und dichten Wolken starten – doch auch hier ist nicht mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen reichen wieder bis zu 22 Grad.

Wetter in NRW: Nicht zu früh freuen!

Am Freitag könnte die Hoffnung auf einen echten Spätsommer in NRW dann allerdings schon wieder verschwinden. Tagsüber sollen zunächst starke Wolken aufziehen. Am frühen Abend ist dann auch wieder mit etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen sinken bis zu 14 Grad.

Mal sehen, was das Wetter in NRW dann nächste Woche wieder mit sich bringt. Schnee? Sturm? Oder doch wieder 35 Grad? Es bleibt in jedem Fall spannend. (mkx)