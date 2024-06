Wetter in NRW: Experte mit Sommer-Prognose – er hat einen üblen „Verdacht“

Jeden Tag aufs Neue: Aufwachen, Fenster auf und fühlen, ob der Sommer es nun endlich bis nach Deutschland geschafft hat. Fehlanzeige. Denn das Wetter in NRW zeigt sich weiterhin nicht sonderlich warm und zudem regnerisch. Während sich die Natur über das wechselhafte Wetter freut, stellen sich viele Menschen gespannt die Frage: Wird die milde Front bald von heißen Temperaturen abgelöst oder fällt der Sommer in diesem Jahr komplett ins Wasser?

Der Wetterexperte Dominik Jung meldet sich nun im Netz mit einer ersten Sommer-Prognose für das Jahr 2024 und äußert einen üblen Verdacht.

Wetter in NRW: SO lautet die aktuelle Prognose

Die erste Juni-Woche zeigte sich kühl und regnerisch. Kein Wunder also, dass der Experte mit eher weniger rosigen Aussichten in die kommenden Tage blickt. „Da liegt zumindest schon mal der Verdacht nahe, der Juni, der geht ziemlich im Regen unter. Zumindest verbreitet in der Landesmitte und im Süden“, erklärt Jung in seinem neuesten Video. Während vor einigen Wochen die Menschen noch auf einen warmen Sommerstart hin gefiebert haben, wurde die Juni-Prognose inzwischen kräftig nach unten korrigiert. Und wie wird das Wetter in NRW im Juli und August?

+++ Wetter in NRW: Regen, Regen, Regen! Experte warnt – „Sandsäcke nicht so weit weg legen“ +++

Für den Wetterexperten steht fest: „Für einen warmen Sommer sieht es nicht sonderlich gut aus.“ Während es zumindest im Norden und in der Mitte von Deutschland nach wenig Regen aussieht, könnte im Juli besonders der Süden noch mal ordentlich nass werden. Die Hochwasserlage könnte demnach auch noch im siebten Monat des Jahres Bestand haben, befürchtet Jung. Und auch die sommerlich warmen Temperaturen können sich noch nicht wirklich durchringen.

Weitere Themen:

Im August könnten diese nämlich maximal 0,5 bis einen Grad über dem neuen Klimamittel ausfallen. Dafür gehen die Niederschläge jedoch deutschlandweit zurück und schaffen so „zumindest hier ein bisschen Hoffnung für den Süden,“ erklärt Jung weiter.

Kurzum: Bislang sieht es in diesem Jahr nicht nach einem Rekordsommer mit heißen Temperaturen aus.