Wetter in NRW: Von wegen Sommer – jetzt kommt die nächste Keule

Endlich! Am Wochenende kommt die langersehnte Wetter-Wende in NRW. Bis dahin müssen wir noch einmal das aushalten, was uns bislang den größten Teil des Junis geblüht hat. Wechselhaftes Wetter mit Gewitter- und Starkregen-Risiko.

Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagabend (21. Juni) für den Nachmittag und Abend in NRW. Selbst einzelne Unwetter mit Sturmböen und Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit seien nicht ausgeschlossen. Am Wochenende soll sich die Wetter-Lage dann immer weiter stabilisieren, bevor und tatsächlich so etwas wie Sommer blüht. Doch die Freude darüber währt wieder einmal nur kurz.

Wetter in NRW: Sommer in Sicht – doch wie lang?

Schon am Sonntag sollen die Temperaturen in NRW endlich mal wieder die 25-Grad-Marke knacken. Den DWD-Prognosen zufolge sollen es dann zu Beginn der nächsten Woche schon 28 Grad werden. Laut Dominik Jung geht es sogar noch weiter Richtung 30-Grad-Marke. Die gute Nachricht. Laut dem Diplom-Meteorologen soll es dabei sogar angenehm warm und nicht etwa schwül werden.

„Knackpunkt dann Mittwoch, Donnerstag“, kündigt der Wetter-Experte an. Erst soll es im Süden der Republik ungemütlich werden, während im Westen sogar bis zu 31 Grad möglich sind. Am Donnerstag soll es dann aber steil bergab gehen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 19 bis 22 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Sonntag: 21 bis 25 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Montag: 25 bis 28 Grad, nachts 16 bis 11 Grad

Wetter-Sturz in NRW

So sollen die Temperaturen von einem Tag auf den anderen den Berechnungen des amerikanischen Wettermodells um bis zu 10 Grad fallen. Schuld daran sind kalte Luftmassen, die vom Atlantik nach Deutschland strömen sollen. „Da wäre das trockene Hochdruckwetter mit sehr sommerlichen Temperaturen schon wieder vorbei“, so Dominik Jung („wetter.net„).

Aber: Das deutsche Wettermodell berechnet die Lage ganz anders. Demnach könnte es noch bis Ende der Woche warm bleiben. Noch ist unklar, welches der beiden Wettermodelle am Ende recht behält.