Wetter in NRW: Experte mit überraschender Prognose – damit rechnete niemand mehr

Das Wetter in NRW war in diesem Sommer bisher alles andere als beständig. Zahlreiche Sonnenanbeter mussten oft auf heiße Tage verzichten, die Temperaturen waren eher durchwachsen.

Und deswegen hatten viele den Sommer für dieses Jahr schon abgeschrieben. Zu oft musste im Juni und im Juli am Ende die Jacke herausgeholt werden, zu oft wurde man von heftigen Regenschauern überrascht. Zwar gab es vereinzelt auch heiße und gute Tage, aber die waren beim Wetter in NRW eher Mangelware. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei!

Wetter in NRW: Sommer lässt grüßen

Der Sommer ist endlich da! Und dieses Mal so richtig, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ bekannt gibt. Zwar kann es zwischendurch immer mal wieder krachen, aber die Wärme bleibt uns erhalten.

„Das wird eine sehr warme und zum Teil auch drückend-schwüle Wetterwoche werden. Morgen wahrscheinlich der bisher heißeste Tag des Jahres. Dazu müssen wir die 35 Grad knacken. Am 25. Juli in Kitzingen gemessen“, erklärt Jung am Dienstag (30. Juli). Und auch noch bis in die nächste Woche hinein soll es „drückend und schwül“ weitergehen.

Wetter in NRW: Es gibt einen Sommer-Wermutstropfen

Ob das angenehm ist oder nicht, darf jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, deine Jacke wirst du in der nächsten Zeit endgültig ganz weit hinten in deinen Schrank verstauen können. „Der Sommer ist da und er bleibt uns auch erst mal erhalten.“

Kleiner Wermutstropfen: Ab Mittwoch (31. Juli) gibt es ein erhöhtes Gewitter- und Unwetterrisiko – besonders im Südwesten des Landes. „Danach geht es warm weiter. Gewittrig, aber warm. Wir bleiben bei meist um die 25 und 30 Grad. Montag, Dienstag schon wieder heißer“, erklärt der Wetter-Experte weiterhin. Na, mit dieser Prognose hat wohl der größte Optimist nicht mehr gerechnet. Der Sommer ist nun auch in Deutschland angekommen.