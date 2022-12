Wetter in NRW: Experte kündigt krasse Winter-Wende an – „Was erzählt der denn da?“

Das Wetter beschert uns aktuell Rekord-Temperaturen. Für Silvester sagen Wetter-Experten für manche Teile von Deutschland Werte von bis zu 20 Grad voraus! Und auch in NRW wird es für Dezember-Verhältnisse ganz schön warm. Doch kommt schon bald die Kälte-Wende?

Nach der Kälte-Welle Anfang Dezember hingen viele ihre dicke Winterjacke wieder ganz nach hinten in den Schrank. Dieses Silvester soll das Wärmste werden, welches je gemessen wurde. Doch möglicherweise folgt nach der ungewöhnlichen Wärme bald die Wende.

Wetter in NRW: Mitte Januar kommt es richtig dicke

Der Winter kommt wohl nochmal zurück, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „Wetternet“ ankündigte. Ab dem 10. Januar droht uns ein Kälte-Einbruch! In ganz Deutschland werden dann Temperaturen von bis zu minus sechs, minus sieben Grad vorausgesagt. In höheren Lagen könnten dann auch vereinzelt Schneeflocken fallen. Für den 13. Januar werden sogar Temperaturen von um die minus elf, zwölf Grad vorausgesagt.

Dominik Jung: „Alles ist sehr unsicher, aber ein klein wenig Hoffnung für alle Winter-Freunde ist da. Ich weiß ja, viele freuen sich, wenn es mal schneit, wenn es mal kalt ist. Viele schimpfen jetzt wieder, was erzählt der da, wir wollen es nicht kalt haben, wir wollen es schön warm haben, wir möchten gerne Energie sparen.“

Wetter in NRW: Kälte-Einbruch ist wohl nur von kurzer Dauer

Allerdings sagen langfristige Wettermodelle voraus, dass der Januar und Februar eher zu warm ausfallen werden. „Natürlich kann im Januar und im Februar der Winter aber nochmal wieder kommen“, meint Jung. Generell gehen die Temperaturen nach dem warmen Silvester im Westen etwas in den Keller. Nach dem Wärmeberg an Silvester und Neujahr wird es hinten heraus etwas kühler. Insgesamt scheint der Kälte-Einbruch wohl eher kurzlebig zu sein – ein kurzer Auftritt also für die Winterjacke.