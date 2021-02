Das Wetter in NRW bleibt unbeständig.

Wetter in NRW: Nach Schnee und Eis warnen Meteorologen nun vor neuer Gefahr

Nachdem eine Woche Schnee und Eis das Wetter in NRW bestimmt haben, soll nun eigentlich ein bisschen Frühling kommen.

Doch bevor das am Wochenende passiert, warnen Meteorlogen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch vor weiterem unbeständigem Wetter in NRW. Teilweise kann es sogar gefährlich werden.

Das Wetter in NRW kann teilweise gefährlich werden

Denn die milde Meeresluft bringt wechselhaftes und vor allem windiges Wetter nach NRW.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Deutsche Post in NRW: Paket-Revolution! Diese Aufgabe nimmt dir der neue gelbe Container ab

Gelsenkirchen: Betrügerin zockt Mann ab – jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach ihr

Essen: Bier-Drama bei Stauder! 40.000 Liter drohen im Abfluss zu landen

Oberhausen: Familien verlieren durch Brand ihre Wohnungen – es kommt noch schlimmer

-------------------------------------

Die Meteorologen erwarten am Mittwoch in den Kammlagen und an den Nordrändern der Mittelgebirge Windböen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde.

Regen und Wind bestimmen das Wetter in NRW

Am Mittwoch kann es zudem gelegentlich schauern, nachmittags soll es aber länger trocken bleiben. Von der Eifel bis zum Niederrhein kann es sogar heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun Grad in Ostwestfalen und 13 Grad im Rheinland, in den Hochlagen um sechs Grad.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

In der Nacht zum Donnerstag ist vor allem im Bergland leichter Frost und vereinzelt gefrierende Nässe möglich. Der DWD warnt zudem vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen sieben und zwei Grad, im Bergland zwischen ein und minus zwei Grad.

Der Donnerstag wird zunächst heiter. Am Nachmittag ist leichter Regen möglich bei Höchsttemperaturen zwischen elf und 15 Grad, im höheren Bergland um acht Grad. (fb/dpa)