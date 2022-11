Wetter in NRW: Wintereinbruch steht bevor – dann kommt DAS auf uns zu

Lange Zeit verwöhnte uns der Wetter-Gott mit milden Temperaturen und Sonnenstrahlen satt – und das mitten im November! Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Das Wetter in NRW wird deutlich kälter, ein Wintereinbruch steht uns bevor.

Holt die Winterjacken raus, es wird kalt! Zumindest an diesem Wochenende müssen wir uns warm anziehen. Doch ist der Winter jetzt endgültig bei uns angekommen oder wie geht es nach der Kälte-Peitsche weiter mit dem Wetter in NRW?

Wetter in NRW: Schnee am Wochenende möglich

Zunächst müssen wir sogar mit Schnee an diesem Wochenende rechnen – vor allem im Osten von NRW und in höheren Lagen. Schuld daran ist eine Luftmassengrenze, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Youtube-Video erklärt. „Von Osteuropa strömen die kalten Luftmassen genau hier bis zu uns nach Deutschland und auf der anderen Seite haben wir diese milden Luftmassen und feuchte Luftmassen. Und diese zwei Luftmassen treffen sich genau über Deutschland.“

Haben wir es am Freitag (18. November) noch bis zu 10 Grad in NRW, wird es ab Samstag deutlich kühler. Dann zeigt das Thermometer vielerorts nicht mehr als 4 Grad an. In manchen Teilen Deutschlands wird es sogar noch deutlich kühler! „Das ist winterliches Wetter, was uns da erwartet“, betont Jung. Trotzdem sei der November in Deutschland bislang 3,5 Grad zu warm gewesen.

Weitere Nachrichten auf unserem Portal:

Wetter in NRW: Kurzer Winter-Auftritt

Apropos warm: Nach dem es Sonntag noch ziemlich ungemütlich in NRW wird, ist es danach vorerst vorbei mit dem Winterwetter! Jung: „Dieser Blitz-Winter geht genauso schnell, wie er gekommen ist.“ Heißt: Raus aus dem Kälte-Loch – zumindest bis zum ersten Advent. Bis dahin ist mit Werten von um die 10 Grad zu rechnen. Ab und zu kann es jedoch zu Regen kommen. Einen allzu langen Auftritt hat die Winterjacke im November also nicht…