Wetter in NRW bringt Schnee! Experte baff: „Zähe Angelegenheit“

Das Wetter in NRW war schon mal wärmer: Zum Beispiel um Silvester herum, wo das Thermometer vielerorts fast 20 Grad anzeigte! Jetzt ist März – und damit eigentlich meteorologischer Frühlingsanfang.

Leichte Frühlingsgefühle dürften bei dem aktuellen Wetter in NRW bei einigen auch schon aufgekommen sein. Immerhin scheint die Sonne. Kühl ist es trotzdem – und es soll noch dicker kommen! Droht uns jetzt etwa ein zäher Spätwinter?

Wetter in NRW: Es wird nasskalt

„Am Samstag dominieren viele Wolken das Wettergeschehen. Die Temperaturen gehen langsam zurück. Sonntag wird es noch kühler im Tagesverlauf neue Wolken mit Schneeregen bei drei bis sechs Grad“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Youtube-Video auf dem Kanal von „wetternet“.

+++Wetter in NRW: Heftige Entwicklung – damit hat niemand mehr gerechnet+++

Meteorologisch ist der Frühling zwar gestartet, doch kalendarisch befinden wir uns noch mitten im Winter – und das macht sich im weiteren Verlauf des März bemerkbar. Nächste Woche Montag bis Donnerstag wird es in Deutschland nasskalt. Die Tageswerte liegen dabei meist bei 1 bis 6 Grad, wie der Wetter-Experte in einer Pressemitteilung schreibt.

Wetter in NRW: Spätwinter zeigt Ausdauer

Und es könnte sogar in manchen Orten noch mal weiß werden! „Ab Samstag dominieren dann wieder meist überall die Wolken. Nächste Woche wird es zudem nasskalt werden. Ein typischer Spätwintereinbruch Anfang März deutet sich an. „Da kann es sogar nochmal Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben“, erklärt Jung.

Der Winter 2022/23 war sehr mild – aber dafür zeigt der Spätwinter offenbar Ausdauer! Doch für alle, die den Frühling herbeisehnen, gibt es auch leichte Entwarnung: „Spätestens um den 10. bis 15. März herum sollte es dann aber nach und nach wieder milder werden. Die Erwärmung gestaltet sich aber sehr zäh“, führt der Wetter-Experte weiter aus.

Mehr Themen und News:

Wetter in NRW: Warnung an Autofahrer

Allerdings seien das für die Jahreszeit völlig normale Werte. Jungs Appell an alle Autofahrer: „Der Spätwinter scheint eine zähe Angelegenheit werden zu wollen. Ostern ist erst im April, daher die Winterreifen laut der Winterreifenregel auf dem Auto lassen!“