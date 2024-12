Wetter in NRW: Schneefront rast auf Region zu – große Gefahr droht

Das Wetter in NRW hat sich bislang noch nicht allzu sehr von seiner winterlichen Seite gezeigt. Die ein oder andere Schneeflocke ist zwar zuletzt schon gefallen, aber von einem echten Wintereinbruch konnte nicht die Rede sein – doch jetzt kommt alles anders!

Wer die dicke Daunenjacke, den flauschigen Schal und die wärmende Mütze noch nicht aus den Tiefen seines Schranks hervorgekramt hat, der sollte das jetzt sofort tun! Das Wetter in NRW wird winterlich. Eine Schneefront rast auf die Region zu!

Wetter in NRW: Spätestens in dieser Nacht wird es passieren

Und der Wintereinbruch kommt nicht ohne Gefahr daher. Er bringt vor allem Glatteis nach Köln und Umgebung, wie der Deutsche Wetterdienst ausdrücklich warnt. Die üble Folge ist ein Temperatursturz – und Schnee plus Glatteis! Besonders Autofahrer sollten also aufpassen. Sonst droht im schlimmsten Fall ein böser Unfall.

Spätestens in der Nacht zu Mittwoch (4. Dezember) rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Temperaturen, die unter dem Gefrierpunkt liegen. Glätte und Frost wird in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen erwartet.

Wetter in NRW wird kein Zuckerschlecken für Autofahrer

Wie der Deutsche Wetterdienst weiterhin prognostiziert, sinkt die Temperatur am Dienstagabend (3. Dezember) auf 1 bis 3 Grad. Auch hier ist Glätte in einigen Gebieten nicht auszuschließen. Im Bergland ist in jedem Fall mit Schneefall zu rechnen.

Vor allem für Autofahrer könnte das anstehende Wetter ziemlich gefährlich werden. In diesen Tagen solltest du also nicht nur die passende Kleidung parat haben, sondern auch dein Auto auf die Winterzeit umgerüstet haben. Dazu gehört, neben Eiskratzer und Enteisungsspray, auch das Aufziehen von Winterreifen.

