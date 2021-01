Im Siegerland (NRW) endete das Jahr 2020 schon in höheren Lagen mit Schnee. Auch der Jahresanfang 2021 verspricht viel der Weißen Pracht.

Wetter in NRW: Schnee, Frost und Glätte – Wetterdienst warnt vor diesen Gefahren im Neuen Jahr

Das Neue Jahr beginnt frostig in NRW! Auch im Flachland rechnet der Deutsche Wetterdienst nun mit Schnee. Das sind die Wetter-Aussichten für das Wochenende und die kommende Woche.

Das Wetter in NRW bewegt sich in den nächsten Tagen um den Gefrierpunkt herum. Glätte, Schnee und Frost kommen weiterhin auf uns zu. Die zweite Hälfte der Weihnachtsferien wird knackig kalt.

Wetter in NRW: Neues Jahr beginnt mit Schnee,Glätte und Frost

Die Schneefallgrenze sinkt in NRW. Ab 200 Metern musst du nun schon in einigen Teilen der Region mit Neuschnee rechnen. Doch am Samstag solltest du das gute Wetter noch einmal nutzen. Es soll bei Höchstwerten von 1 bis 4 Grad trocken bleiben.

+++ Wetter: „Schneebombe“ platzt über Deutschland – So beginnt der Januar +++

In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 5 Grad ab. Der Wetterdienst warnt vor Frost und Nebel am Morgen. Im Laufe des Tages fällt hauptsächlich in der Südosthälfte NRWs dann auch Schnee, teilweise auch Schneeregen. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 3 Grad.

Das Neue Jahr beginnt frostig in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Der Wochenanfang verläuft dann ähnlich: Eine Warnung vor Glätte und leichtem Neuschnee wurde ausgesprochen. Bis zu minus 3 Grad betragen die Temperaturen dann. Der Montag könnte aber auch trockener werden. Die Schneefallgrenze steigt wieder über 200 Meter.

---------------------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Auch der Dienstag wird kalt mit Höchstwerten um 3 Grad. In höheren Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst durchgehend vor Glättegefahr und leichtem Schneefall.

+++ ZDF: Abschied aus dem Nichts – TV-Mann beendet Karriere mitten in Sendung +++

Nach derzeitigem Wettertrend sieht es aktuell nicht so aus, als ob es in den nächsten Tagen wieder etwas wärmer wird. Einem Winterspaziergang steht im Neuen Jahr aber trotzdem nichts entgegen. Warm einpacken und los geht's! (js)