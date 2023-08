Wetter in NRW: Extremer Umschwung – DIESE Prognose ist kaum zu glauben

Bislang sah der August sehr trist aus. Viel Regen und wenig Sonnenschein waren die Ausbeute. Zudem mussten sich die Anwohner in Essen und Gelsenkirchen zum Teil vor den Wassermassen retten. Doch das Wetter in NRW soll jetzt einen heftigen Umschwung erfahren.

+++ Unwetter in Essen überflutet Siedlung ++ „Man konnte nichts tun“ ++ Ahrtal-Pumpe im Einsatz +++

Vom trüben Nass zur schwülen Wüsten-Hitze. Denn ein Sahara-Sturm zieht auf und kommt von Afrika bis nach Deutschland herübergezogen. Bei der Prognose für die bevorstehenden Temperaturen treibt es einem nur bei dem Gedanken schon die Schweißperlen auf die Stirn.

Wetter in NRW: Jetzt schlägt die Hitze-Keule zu

Langsam, aber sicher steigen die Temperaturen, das bestätigt auch Wetter-Diplom Dominik Jung auf seinem Youtube-Kanal: „Die nächsten Tage werden sehr warm, zum Teil extrem warm.“ Für das Wochenende tastet sich das Wetter in NRW wieder langsam an den Sommer ran mit maximal 27 Grad. Doch auch Gewitter sind noch vereinzelt vorhanden. Im Süden des Landes klettern die Temperaturen dagegen bereits rapide an. Der Experte prognostiziert sogar 34 bis 37 Grad am Samstag.

Am Sonntag (20. August) sind die Aussichten für ganz Deutschland sonnig. Auch NRW soll nach langer Zeit mal wieder die 30-Grad-Marke knacken – und das bleibt auch vorerst so. „Die große Hitze bleibt uns auch nächste Woche noch erhalten. 35 bis 38 Grad entlang des Rheins, ansonsten am Niederrhein bis zu 30 Grad“, so Dominik Jung.

SO heiß soll es werden

Ja, ihr habt richtig gelesen: bis zu 38 Grad! Doch die Zahl wird noch getoppt, denn am Dienstag soll zumindest im Süden der heißeste Tag der Woche werden. 39 Grad lautet die Prognose. Dagegen sind 29 Grad im Westen fast gar nichts. Bei manchen könnten bei dem Blick auf die Temperaturen anlässlich der schrecklichen Waldbrände innerhalb Europas oder zum Beispiel auch auf Hawaii die Alarmglocken schrillen. Doch da kann mit Vorsicht leicht Entwarnung gegeben werden.

Denn am Mittwoch (23. August) werden für NRW und den Osten des Landes wieder Schauer und Gewitter hervorgesagt. Am Donnerstag sei dem Experten zufolge auch im Süden mit einer Abkühlung zu rechnen.